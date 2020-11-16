Yeni aşı haberiyle petrol fiyatları yüzde 3'ten fazla yükseldi

Moderna'nın ileri aşama klinik deneyden elde edilen ara verilere göre deneysel aşının Covid-19'u önlemede yüzde 94.5 etkili olduğunu duyurması üzerine, petrol fiyatları yüzde 3'ün üzerinde yükseldi.

TIKLAYIN - Moderna, geliştirdiği Koronavirüs aşısının neredeyse yüzde 95 oranında etkili olduğunu duyurdu

ABD Massachusetts merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna Inc. açıklamasında, ileri aşama klinik deneyden elde edilen ara verilere göre deneysel aşının Covid-19'u önlemede yüzde 94.5 etkili olduğunu duyurdu. Böylece Moderna, bir hafta içinde Pfizer'ın, yüzde 90 ile beklentilerin oldukça üzerinde deney sonuçları açıklayan ikinci ABD şirketi oldu.

Analistlere göre, ABD Aralık ayında acil durum kullanım için izin verilen iki aşıya birden sahip olabilir.

ABD genelinde 30 bin katılımcının ikişer doz alımıyla geliştirildiği açıklanan Moderna'nın Yönetim Kurulu başkanı Stephen Hoge, "Covid-19'u durdurabilecek bir aşıya sahip olacağız" dedi.

Gelişmelerle, Ocak teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3.55 artışla 44 doları da

aşarak 44.29 dolara, Aralık teslimi Batı Teksa hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 3.79 artışla 41.65 dolara yükseldi. (DHA)