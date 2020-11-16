Moderna, geliştirdiği Koronavirüs aşısının neredeyse yüzde 95 oranında etkili olduğunu duyurdu

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Moderna, geliştirdiği deneysel Koronavirüs aşısının Covid-19'u engellemede yüzde 94.5 oranında etkili olduğunu duyurdu.

Yayınlanan analizde Koronavirüs taşıdığı doğrulanan 95 kişi üzerinde yapılan denemelerde aşının yüzde 94.5 oranında etkili olduğunun görüldüğü belirtildi. Şirket, önümüzdeki haftalarda ABD'den acil kullanım tescili isteyeceklerini belirtti.

Moderna aşısının gelecek seneye kadar ABD dışına gönderilmesi beklenmiyor. Biyoteknoloji şirketi, bu sene sonuna kadar ABD'ye 20 milyon doz göndermeyi planladıklarını, 2021'de de küresel kulanım için 500 milyon ile bir milyar arası doz üretmeyi planladıklarını duyurdu.

Moderna aşısının standart buzdolaplarında 30 güne kadar muhafaza edilebileceği belirtildi. Daha uzun süre saklamak için ise dondurucu kullanılabileceği belirtildi. Pfizer ve Alman partneri BioNTech'in duyurduğu aşının ise saklanması için -70 derecede saklanması gerekiyordu. ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, "Moderna'nın aşısı Pfizer'in bir formundan daha esnek" dedi.

Geçen hafta Pfizer, Alman partneri BioNTech ile geliştirdiği deneysel Koronavirüs aşısının Covid-19'u engellemede yüzde 90'dan daha etkili olduğunu duyurmuştu. İki aşı da benzer mRNA teknolojileri kullanıyor.