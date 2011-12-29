-Yeni asgari ücrete tepki TBMM (A.A) - 29.12.2011 - CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, asgari ücretteki artışın, aslında mevcudu korumaktan ibaret olduğunu savundu. Hamzaçebi, AA muhabirinin sorusu üzerine, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2012 yılı için belirlediği rakamın ''son derece yetersiz'' olduğunu söyledi. 2011 yılı enflasyonunun çift haneli ve faizlerin yüksek olduğunu dile getiren Hamzaçebi, böyle bir süreçte yapılan bu artışın, mevcudu korumaktan ibaret olduğunu ileri sürdü. Refahtan asgari ücretliye bir pay düşmediğini belirten Hamzaçebi, ''Burada asgari ücretlerinin ihtiyaçları değil, ekonomide maliyetlerin yükselmemesi düşüncesinden hareket edilmiştir'' dedi. Akif Hamzaçebi, Türkiye ekonomisinin rekabet gücünü artırmak için çalışanlardan bu kadar fedakarlık istenmesinin yanlış olduğunu söyledi. BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan da asgari ücret rakamlarının açlık sınırının altında olduğunu belirtti. Dört kişilik bir ailenin normal şartlar altında geçimini en az 3 bin liranın üzerinde gelirle karşılayabileceğine dikkati çeken Kaplan, ''Enflasyon çift haneli olurken, faiz oranları yükselirken, harç ve vergiler artarken, alım gücü düşerken asgari ücrette yapılan bu artış büyük gibi gözükse de aslında bir gerileme söz konusudur. Bunu insani açıdan kabul etmek mümkün değildir'' dedi.