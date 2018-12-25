Yeni asgari ücrete göre '3 çocuk farkı' kaç lira oldu?

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019 yılında uygulanacak asgari ücreti belirledi. Asgari ücret, 2019 yılı için 2020 Türk Lirası oldu. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücrete yüzde 26.05 oranında, 417 TL zam yapıldı.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücretin belli olmasından sonra yaptığı konuşmada bu miktarın bekar ve çocuksuz işçiler için geçerli olduğunun altını çizdi. Selçuk, evli ve 3 çocuklu bir işçi için ise asgari ücretin 2155 TL olduğunu söyledi.

Bakan Selçuk'un açıklamasına göre yeni asgari ücretteki '3 çocuk farkı' 135 TL oldu.