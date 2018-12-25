Asgari ücret belli oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını yaptı. Toplantının ardından 2019 yılında uygulanacak asgari ücret 2 bin 20 TL olarak belirlendi. Böylece, net asgari ücret yüzde 26,05 zam görmüş oldu. Rakama oy birliği ile karar verildiği bildirildi.

TIKLAYIN - Yeni asgari ücrete göre '3 çocuk farkı' kaç lira oldu?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün saat 10.00'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında toplandı. Toplantıya, işveren kesimini temsilen TİSK (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu), işçi kesimini temsilen Türk-İş (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu) katıldı.

TIKLAYIN - 2019 Asgari Geçim İndirimi kaç lira oldu?

"Sözümüzü tuttuk"

Asgari ücretin 2019 yılında 2 bin 20 lira olarak belirlendiği toplantının ardından konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Asgari ücrette mevcut enflasyonun üzerinde bir artış sağladık, işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair sözümüzü tuttuk" açıklamasında bulundu. Selçuk, kararın oy birliği ile alındığını söyledi.

"İnsanları plaja mı çağıracağım?"

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da asgari ücret görüşmeleri devam ederken yaptığı açıklamaları hatırlatarak “Başımıza gelmeyen kalmadı. Dediler ki ‘Türk-İş Başkanı insanları sokağa davet ediyor.’ Ne yapacağım, plaja mı davet edeceğim? sıkıntım olduğunda anlatacağım” dedi. Atalay, 2020 liralık asgari ücretin “mükemmel” olmadığını ancak kabul edilebilir olduğu görüşünü dile getirdi.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, TİSK işveren tarafı adına masa bulunuyor.

İşçi ve işveren ne istiyordu?

Türk-İş yeni asgari ücret belirlenirken öncelikle geçim şartlarının temel alınmasını istiyordu. Ayrıca, asgari ücret görüşmelerine 2 bin liranın üzerinde başlanılmasını, bu rakama enflasyon oranındaki artışın yanında refah payının da eklenmesini talep ediyordu.

Asgari ücretin vergi dışı tutulmasını da savunan Türk-İş, net ücrette 2 bin liranın altındaki her teklife kapılarını kapatıyordu.

TİSK ise yeni asgari ücret belirlenirken hedef enflasyon, yatırımlar, rekabet gücü, verimlilik ve işsizlikle mücadelenin dikkate alınmasını, asgari ücret desteğinin arttırılarak devam ettirilmesini, yüzde 2 olan işsizlik sigortası işveren payının 2019 yılı için alınmamasını talep ediyordu.

İşveren ayrıca SGK işveren desteğinin yüzde 5'ten yüzde 6'ya çıkartılmasını ve toplu iş sözleşmesi imzalanan iş yerlerinde bunun yüzde 7 olarak uygulanmasını istiyordu.

Yıllar bazında net asgari ücret rakamları şöyle: