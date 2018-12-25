2019 Asgari Geçim İndirimi kaç lira oldu?

Asgari Ücret Komisyonu'nda 2019 Asgari Geçim İndirimi de (AGİ) belirlendi.

2019 yılı için asgari ücret net 2020 lira olarak açıklandı.

Çalışanların maaşlarıyla birlikte aldığı Asgari Geçim İndirimi de (AGİ), asgari ücret esas alınarak belirleniyor.

İşte 2019 yılında maaşlara yansıyacak AGİ rakamları:

Yeni yılda bekarlar için AGİ 191.85 TL olacak.

Evli ve eşi çalışmayan: 230.22 TL

Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 259.00 TL

Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 287.78 TL

Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 326.15 TL

Evli ve eşi çalışan: 191.85 TL



Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 220.63TL



Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 249.41 TL



Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 287.98 TL

Evli ve eşi çalışan 4 çocuklu: 306.96 TL

Evli ve eşi çalışan 5 çocuklu: 326.15 TL



Asgari Geçim İndirimi, bireyin veya geçim düzeyini sağlayacak bölümün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılması anlamına geliyor.

Başka ifadeyle devletin bir çalışana bakmakla yükümlü olduğu kişilere bakarak, çalışanın ödediği gelir vergisinin çalışana iade edilmesi.





