-Yeni anayasaya vergi önerileri -Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği, yeni anayasadan beklentilerini, 14 madde halinde TBMM'ye iletti -Dernek, her türlü vergi affının parlamentonun nitelikli çoğunlukla karara bağlamasını, anayasada yolsuzluklarla mücadeleye ilişkin düzenlemelere yer verilmesini istedi TBMM (A.A)-30.11.2011 - TBMM Başkanlığı'nın, yeni anayasaya ilişkin görüş ve önerilerini istediği 14 bin 500 dernekten yanıtlar gelmeye devam ediyor. Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği de yeni anayasadan beklentilerini, 14 madde halinde TBMM'ye iletti. Derneğin önerilerinin sıralandığı raporda, yeni anayasada, verginin genel ve adil olacağı, ödeme gücüne göre alınacağı, emek gelirleri lehine pozitif ayrımcılık yapılacağının açık bir biçimde yer alması istendi. Anayasada vergi affının; ''vergisini zamanında beyan etmeyen veya ödemeyenleri bu vergilerden vazgeçmek veya yaptırımlardan kurtarmak üzere yapılan her türlü düzenleme'' olduğu şeklinde tanımının yapılması, her türlü vergi affının, parlamentonun nitelikli çoğunlukla karara bağlanacak kanunlar arasında olmasının sağlanması önerildi. Dernek, Bakanlar Kurulunun vergiyle ilgili yetkilerinin sınırlarının net olarak tanımlanmasını,anayasaya aykırı vergi kanunu hükümleri ve Bakanlar Kurulu kararlarının, iptal edildikleri değil konuldukları tarihten itibaren yürürlükten kalkmasını, anayasaya aykırı olarak alınan vergi ve diğer yükümlülüklerin, ödeyenlere iade edilmesini talep etti. Yeni anayasada, hükümete vergilendirmeye ilişkin esas belirleme yetkisi verilmemesini isteyen Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği'nin TBMM'ye ilettiği diğer önerilerinden bazıları şöyle: -Geriye doğru yürüyen veya yürürlüğü geçmiş tarihten başlayan vergi yasası veya vatandaşa herhangi bir şekilde yük getiren benzer diğer yasaların çıkarılması yasaklanmalı. -Mükelleflerin vergi memurlarının keyfi uygulamalarından doğan zararları, sorumlusundan tahsil edilmeli. -Kesin hesap kanunu görüşmeleri için TBMM'de özel bir komisyon oluşturulmalı, komisyon başkanının ana muhalefet partisinden seçilmesi ve kesin hesap kanunu görüşmelerine sivil toplum örgütleri temsilcilerinin katılması sağlanmalı. -Yeni anayasada kademeli bir mali yargı sistemi kurularak harcamaların bu sistem içinde yargısal denetimi sağlanmalı. -Yolsuzluklarla mücadele çağdaş demokrasilerde büyük önem arz etmekte, yolsuzluk endeksleri gelişme endekslerine dahil edilmektedir. Bu nedenle anayasada yolsuzluklarla mücadeleye ilişkin düzenlemelere yer verilmeli; yolsuzluklarla ilgili konularda kamu görevlilerinin hiçbir merciden izin alınmadan, siyasetçilerin ise dokunulmazlıklarının kaldırılarak yargılanabilmelerine olanak sağlayacak hükümler konulmalı. -Yine kamu harcamalarının sivil toplum örgütleri tarafından denetlenebilmesi açısından yeni anayasada kamu harcamalarında saydamlığı zorunlu kılan düzenlemeler yer almalı. -Yeni anayasada devletin sosyal devlet niteliğine açıkça yer verilmesini ve sosyal devletle ilgili esasları belirleyen temel düzenlemelerin (çalışma hakkı, adil ücret hakkı, sosyal güvenlik hakkı, konut hakkı, sağlık hakkı, eğitim hakkı gibi) 1982 Anayasası'ndan çok daha ileri bir şekilde yer almalı. -Yerel yönetimlerin harcamalarının yerindeliğini sağlamak amacıyla kararlara halkın katılımını kolaylaştıracak önlemler alınmalı -Yolsuzlukların önlenmesi için harcamalarda hesap verilebilirlik sağlanmalı, sivil toplum örgütlerinin harcama denetimi yapabilecekleri ölçüde saydamlık zorunlu kılınmalı. (MLT-SFS)