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Yaşam

Yeni anayasaya 'tekel işçileri' önlemi

AKP, CHP, MHP ve BDP Tekel işçilerinin hakları konusunda anlaştı

13 Aralık 2012 22:19

Hülya Karabağlı/ ANKARA
 
AKP, CHP, MHP ve BDP, özelleştirmeden sonra binlerce çalışanın ortada kaldığı Tekel işçilerinin başına gelenlerin bir daha yaşanmaması için uzlaştı. Özelleştirme maddesinde, “ Çalışanların haklarını koruyacak önlemler kanunla düzenlenir” dendi.

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, özelleştirilmesiyle binlerce çalışanın ortada kalması ve aylarca süren direnişin sembolü olan Tekel işçilerinin başına gelenlerin bir daha yaşanmaması için uzlaşma sağladı. Yeni Anayasa’nın, “Özelleştirme” maddesinde; çalışanları bu tür kararlarda sokakta kalmayacaklarını güvence altına alan düzenlemeye gidildi. 4 partinin uzlaştığı madde, “Çalışanların haklarını koruyacak önlemler kanunla düzenlenir” biçiminde şekillendi. Toplantıda, özelleştirmede izlenecek kriterlerin, bağlı olacağı esaslar üzerinde de görüşme yapıldı.

1 Numaralı Yazım Komisyonu, CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen başkanlığında toplandı. Toplantıda, katalog dışı madde önerilerinden ''Kamulaştırma'' ile ''Devletleştirme ve Özelleştirme'' başlıklı maddeler görüşüldü. Önemli bölümünde mutabakat sağlandı. Ancak, stratejik kurumların özelleştirmesi konusunda görüş ayrılıkları var.
MHP, stratejik kurumların özelleştirilmesine karşı çıktı.

Hangi kurumların özelleştirileceği konusunda uzlaşma sağlanmadı. MHP, ‘milli güvenlik’ gerekçesiyle stratejik konuma sahip kurumların özelleştirmesine karşı çıktı. Kamulaştırma düzenlemesinde, siyasi partiler, kamulaştırma bedelinin peşin ödenmesi, kamu yararına olması konusunda buluştu.
Komisyon yarın yeniden toplanacak.

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