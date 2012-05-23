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Politika

Yeni anayasada 'ayrımcılık' krizi

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in başkanlığında toplandı

23 Mayıs 2012 23:22

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, yeni anayasada "eşitlik" maddesi içinde yer alacak ayrımcılık yasağında uzlaşmaya varamadı.

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, Meclis Başkanı Cemil Çiçek 'in başkanlığında toplandı. Toplantıda, Komisyon'un, 3. madde olarak kaleme alacağı “eşitlik” maddesi içinde 3. fıkra olarak yer alacak “ayrımcılık yasağı” fıkrasında uzlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine, yazım komisyonunun konuyla ilgili çalışmalarını sürdürmesine karar verildi. 
 
AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, MHP Konya Milletvekili Faruk Bal, CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen ve BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder 'den oluşan yazım komisyonu, öğleden sonra toplanarak fıkra üzerinde çalışmalarını sürdürdü ancak uzlaşmaya varamadı. Yazım komisyonu, fıkra üzerindeki çalışmalarını yarın da sürdürecek.
 
AK Parti, “ayrımcılık yasağı”nın yeni anayasada genel olarak ifade edilmesini isterken, muhalefet milletvekilleri ise neyin ayrımcılık yasağına gireceğinin sayılması gerektiğini savunuyor.

 

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