Yeni anayasada 3 maddede uzlaşıldı

Anayasa Uzlaşma Yazım Komisyonu, MHP'li Faruk Bal başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada 'Kişi Hak ve Hürriyetleri' başlığı altındaki 3 maddede uzlaşmaya varıldığı açıklandı.

Uzlaşma sağlanan maddeler arasında, 'hayat hakkı', 'insanın madde ve manevi varlığının korunması' ile 'işkence ve kötü muameleye yasak' bulunuyor.

Komisyon bugün, MHP Konya Milletvekili Faruk Bal başkanlığında toplandı.

Toplantı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Bal, konuyla ilgili bilgi verdi.

3 madde üzerinde uzlaşma sağlandığını aktaran Bal, taslak madde metinlerinin ayrın Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na sunacaklarını söyledi.

Bal, üzerinde uzlaşma sağlanamayan 'Eşitlik' maddesiyle ilgili "Aslında en kolay anlaşabileceğimiz maddeydi" diye konuştu.

Eşitlik maddesine 'temel hak ve özgürlükler' bölümü bitmeden tekrardan dönülecek.