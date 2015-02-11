Yeni Anayasa Mahkemesi Başkanı kritik davalarda hangi yönde oy kullandı?

Yeni Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, mahkemenin son dönemde verdiği ilginç kararların altındaki imzaları ve karşı oylarıyla dikkat çekiyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, Arslan’ın verdiği bazı kararlar ve oylar şöyle:

HSYK’ya kısmi iptal kararı

AYM, HSYK’nın yapısını değiştiren, Cemaatçi kadroları tasfiye etmeyi öngören kanunu kısmen iptal etmişti. Adalet Bakanı’na Teftiş Kurulu Başkanı’nı ve Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılarını atama yetkisi veren hüküm de iptal edilen maddeler arasında yer aldı. Arslan ise kanunla HSYK’nın yapısının değiştirilmesinin Anayasa’ya aykırı olmadığını belirterek iptale karşı çıkmıştı. Arslan, Bakan’a verilen yetkileri savunurken şöyle demişti: “Dava konusu kuralın, anayasa koyucu tarafından Adalet Bakanı’na ‘HSYK Başkanı’ sıfatıyla, Kurul’un yönetim ve temsili yetkisi verildiği ve bu anayasal konumun Anayasa Mahkemesi’nce, bu konuda denetim yetkisinin olup olmadığı hususu bir yana, yargı bağımsızlığı ve hâkimlik teminatına aykırı bulunmadığı dikkate alınarak değerlendirilmesi zorunluluğu vardır. Başka bir ifadeyle, anayasa koyucunun HSYK’yı Adalet Bakanı’nın başkanlığında bir kurum olarak düzenlemesi, Başkan’ın Kurul’un dışında ‘yabancı’ bir unsur gibi algılanmasını mümkün kılmamaktadır. Kısacası, HSYK’nın başkanı ve bir organı olarak Başkan, Anayasa’nın 159’uncu maddesinde sayılan görev ve yetkilerin dışında, kanunla kendisine verilen diğer görev ve yetkileri de kullanabilir.”

Balyoz ihlal kararı

18 Haziran 2014 tarihli kararı ile AYM, 230 Balyoz sanığının bireysel başvurusunu değerlendirmiş ve sanıklara yeniden yargılama yolu açılmıştı. Bu karar Arslan’ın da aralarında bulunduğu üyelerin oybirliği ile alınmıştı. Balyoz davası sanıklarının tümüyle ilgili aldığı hak ihlali nedeniyle yeniden yargılanma kararı, 230 kişi için özgürlüğün kapısını açan anahtar olmuştu.

Youtube’a özgürlük kararı

AYM Genel Kurulu’nun 29 Mayıs 2014 tarihli kararıyla YouTube’a erişim engeli ihlal sayıldı. Bu ihlal kararının altında Arslan’ın da imzası vardı. YouTube’un kapatılmasına ilişkin karara Hicabi Dursun ve Celal Mümtaz Akıncı, karşı oy vermişti. Arslan ise 14 üye ile birlikte başvurucuların haklarının ihlal edildiğine, erişimin engellenmesinin, ifade özgürlüğünün ihlali anlamına geldiğine karar vermişti.

Balbay’a özgürlük kararı

AYM, CHP Milletvekili Mustafa Balbay’ın başvurusu üzerine verdiği kararda, “Tutuklulukları makul süreyi aştı, seçilme hakları ihlal edildi” kararını vererek tahliye istemişti. Arslan da diğer üyelerle birlikte ihlal yönünde karar vermişti. Bu kararın ardından Balbay tahliye edilmişti.

Ağar kararına karşı oy

AYM, denetimli serbestlikle cezaevinden tahliye olanların yeni bir suç işlemeleri halinde yeniden cezaevine dönmelerini sağlayan Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun’un ilgili hükümlerini iptal etti. Bu kararla, Susurluk hükümlüsü Mehmet Ağar cezaevine girmekten kurtuldu. 26 Aralık 2013 tarihli karara Arslan, “İptali istenen kurallardaki ‘soruşturma’ ibaresi dışındaki ibare ve hükümlerin de Anayasa’nın 2’nci maddesine aykırı olduğu yönündeki çoğunluk görüşüne katılmıyoruz” diye karşı oy verdi.

Seçim barajı kararı

AYM, seçimlerdeki yüzde 10 ülke oy barajının hak ihlali olduğu yönündeki bireysel başvuruları esasa hiç girmeden usulden ve ‘konu bakımından yetkisizlikten’ ret kararı verdi. Arslan da bu aynı yönde oy kullandı.