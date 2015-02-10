Anayasa Mahkemesi Başkanı seçilen Zühtü Arslan kimdir?

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanlığı’na Zühtü Arslan seçildi. Haşim Kılıç’ın yerine AYM Başkanı olacak Zühtü Arslan bu sabah yapılan seçimin ilk turunda, 17 üyenin 11'inin oyunu aldı. Diğer aday AYM Başkan Vekili Serruh Kaleli ise 6 oyda kaldı.

AYM Başkanı, mahkemenin 17 üyesi arasından gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile dört yıl için seçiliyor.

Seçim sonrası bir basın toplantısı düzenleyen AYM Başkanı Haşim Kılıç "Bugün itibarıyla emeklilik kararımı verdim" dedi. Kılıç normalde 13 Mart'ta yaş haddinden emekliye ayrılacaktı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Kılıç kendisini en çok üzenin son zamanlarda siyaset kurumu tarafından "darbeci ve kumpasçı" olarak nitelendirilmesi olduğunu söyledi. Kılıç, "Verdiğim oylardan en fazla faydalananlar bana darbeci demiştir" diye konuştu.

Eski Polis Akademisi Başkanı

AYM Başkanı seçilen Zühtü Arslan 1 Ocak 1964'te Yozgat'ın Sorgun ilçesinde doğdu. 1987'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını İngiltere'de Leicester Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde "İnsan Hakları ve Sivil Özgürlükler" alanında, doktorasını da aynı fakültede Anayasa Hukuku alanında yaptı. 2002'de doçent, 2007'de profesör unvanını aldı.

2001 yılında bir süre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde çalışan Arslan, 2009'da Polis Akademisi Başkanlığı’na atandı.

Arslan 2009 yılında Polis Akademisi için bir ilke imza atarak akademi çatısı altında Kürt Çalıştayı düzenledi. Bu çalıştay, hükümetin Kürt açılımının önemli bir ayağı olarak değerlendirildi.

2012 yılında Yükseköğretim Genel Kurulu'nca AYM üyeliğine aday gösterilen üç aday arasında Zühtü Arslan da vardı. Arslan, 17 Nisan 2012 tarihinde dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından AYM üyeliğine seçildi.

Anayasa yargısı, insan hakları, özgürlük-güvenlik ilişkisi ve siyasi partiler hukuku gibi alanlarda Türkçe ve İngilizce yayımlanmış makaleleri ve bildirileri bulunan Arslan, evli ve dört çocuk babası.

'367 kararına' tepki göstermişti

Zühtü Arslan, AYM'nin 2007 yılındaki "367 kararına" kamuoyunda en çok tepki gösteren isimlerden biriydi.

AYM 1 Mayıs 2007'de verdiği kararla, Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında TBMM'de en az 367 milletvekili olmadığını belirterek birinci tur oylamayı iptal etmiş, 6 Mayıs'taki iki yoklamada da toplantı yeter sayısı (367) olmayınca, 11. Cumhurbaşkanı seçilememişti.

Bunun üzerine 22 Temmuz 2007'de erken genel seçime gidilmiş, AKP'nin adayı Abdullah Gül 28 Ağustos 2007'de, 448 milletvekilinin katıldığı oylamada 339 milletvekilinin oyuyla 11. Cumhurbaşkanı seçilmişti.

Zühtü Arslan ise 21 Haziran 2008 tarihinde yaptığı bir konuşmada AYM'yi sert bir dille eleştirmiş, mahkemenin AKP'nin kapatılmasıyla ilgili davayı kabul etmesinin "yargı darbesi" niteliğinde olduğunu söylemişti.

Arslan'ın adı, 2008 yılında iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) hazırlattığı sivil anayasa taslağının mimarları arasında geçiyordu. Arslan, üniversitelere ve TBMM’de türban kullanılmasını savunan düşünceleri ile de ön plana çıkmıştı.

Yargıtay'ın yeni başkanı İsmail Rüştü Cirit

Öte yandan, Yargıtay Başkanlığına da 13. Ceza Dairesi Başkanı İsmail Rüştü Cirit seçildi.

İsmail Rüştü Cirit ilk turda 280 oy aldı.

Diğer adaylardan 6. Ceza Dairesi Üyesi Ali Suat Ertosun 98, 3. Ceza Dairesi Başkanı Erdal Gökçen 55, 20. Hukuk Dairesi Başkanı Feyzi Altınok 36, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Ekmekçi 13 oy aldı.

Seçimde 11 oy boş çıktı, 9 oy da geçersiz sayıldı.

Cirit, seçimin ardından yaptığı açıklamada, "Kuvvetler ayrılığında, alanımıza müdahale edilmemek koşul ve şartıyla işbirliği içerisinde hareket edilecektir. Hakim teminatı, hakim bağımsızlığı, hakim tarafsızlığı, altını kalın kalın çizmek suretiyle vazgeçemeyeceğimizdir" dedi.