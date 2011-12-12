-Yeni anayasa için STK'lar konuşuyor TBMM (A.A) - 12.12.2011 - Yeni anayasa çalışmalarını yürüten TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu bünyesinde oluşturulan alt komisyon, bazı sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcilerini dinledi. Sivil toplum kuruluşları, dernek, vakıf ve cemaatlerin görüş ve önerilerini almak üzere AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya, CHP Konya Milletvekili Attila Kart, MHP Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk ve BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'dan oluşan 3 No'lu alt komisyon, 500. Yıl Vakfı, Basın Konseyi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Türk İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ile Türkiye ve Türk Dünyası iktisadi ve Sosyal Araştırmalar Vakfı (TİSAV) temsilcilerini dinledi, ayrıca görüşlerini yazılı olarak aldı. Alınan bilgiye göre, alt komisyon, haftaya yapacağı toplantıya; TEMA, Umut Vakfı, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, TED, TEV, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfının çağrılmasını kararlaştırdı. Öte yandan, meslek örgütleri, odalar ve sendikaların görüş ve önerilerini almak üzere AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen, MHP Antalya Milletvekili Tunca Toskay ve BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den oluşan alt komisyon, yarın Birleşik Kamu-İş ile Türkiye Kamu-Sen temsilcilerini dinleyecek.