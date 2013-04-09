Yeni anayasa için çalışmaya devam

Hülya Karabağlı / Ankara

TBMM Başkanı Cemil Çiçek’le biraraya gelen Anayasa Uzlaşma Komisyonu yola devam kararı aldı. İki ayrı komisyon daha yoğun tempoda çalışacak. Mutabakat sağlanmayan ve ‘kırmızı’ ile yazılan maddelerde yoğunlaşılacak.

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi partilerin, yeni anayasanın en kritik maddeleri olan giriş metni ile son hükümlere ilişkin görüşlerini Meclis Başkanlığı’na sunmasının ardından Meclis Başkanı Cemil Çiçek, komisyon üyeleriyle dün akşam yemekte bir araya geldi.

TBMM kampüsü içerisinde bulunan Bahçe Lokantası’nda düzenlenen yemek boyunca lokantaya, komisyon üyeleri dışında kimse kabul edilmedi. Toplantıda AKP’li Ahmet İyimaya ve CHP’li Rıza Türmen’in müzakere yöntemi ile ilgili raporlarını okuduğu öğrenildi. Muhalefet partili üyeler, AKP’nin ‘başkanlık’ önerisi nedeniyle çalışmaların tıkandığını belirtirken, çalışma takviminin belirlenmesi için Meclis Başkanı Çiçek’in komisyonda üyesi bulunan partilerin liderleriyle görüşmesi gündeme geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek, Anayasa Uzlaşma Komisyonu toplantısından sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bugün saat 19.00’da Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyeleriyle bir değerlendirme yapılmıştır. Bilindiği gibi, geçtiğimiz Cuma günü akşamına kadar siyasi partiler Anayasa’nın tümüyle ilgili görüşlerini vermiş oldular. Dolayısıyla bundan sonra verilebilecek madde teklifi kalmadı. Anayasanın tümüyle ilgili teklif metinleri tamamlanmış oldu.

Toplantıda, kamuoyu beklentileri de dikkate alınarak iki komisyon halinde daha yoğun çalışma kararı alındı. Bu komisyonlardan bir tanesi, daha evvel müzakeresi yapılmış, mutabakata varılmamış maddeleri, danışmanların da desteği ve birlikte çalışmasıyla mutabakat metinleri haleni getirme işiyle görevlendirildi. Yarın saat 15.30’dan itibaren bu komisyon mutabakata varılmamış konuları, danışmanların da katkısıyla mutabakat metinleri haline getirme çalışmalarını sürdüreceklerdir.

İkinci komisyon ise, daha evvel müzakeresi yapılmamış maddelerin müzakeresini yine yoğun bir çalışmayla sürdürecektir. Dolayısıyla komisyon kaldığı yerden çalışmalarını sürdürecektir. Ümid ediyoruz ki, önümüzdeki zaman dilimi içerisinde müzakeresi yapılmamış madde kalmayacak ve ondan sonra da mutabakata varılmayan maddeler üzerinde çalışmalara bu komisyon da katılacaktır.”