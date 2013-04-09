'Anayasa çalışmaları iki komisyonla yürütülecek'

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi partilerin, yeni anayasanın en kritik maddeleri olan giriş metni ile son hükümlere ilişkin görüşlerini Meclis Başkanlığı’na sunmasının ardından Meclis Başkanı Cemil Çiçek, komisyon üyeleriyle dün akşam yemekte bir araya geldi.

TBMM kampüsü içerisinde bulunan Bahçe Lokantası’nda düzenlenen yemek boyunca lokantaya, komisyon üyeleri dışında kimse kabul edilmedi. Toplantıda AK Partili Ahmet İyimaya ve CHP’li Rıza Türmen’in müzakere yöntemi ile ilgili raporlarını okuduğu öğrenildi. Muhalefet partili üyeler, AK Parti’nin ‘başkanlık’ önerisi nedeniyle çalışmaların tıkandığını belirtirken, çalışma takviminin belirlenmesi için Meclis Başkanı Çiçek’in komisyonda üyesi bulunan partilerin liderleriyle görüşmesi gündeme geldi.