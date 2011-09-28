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Politika

Yeni Anayasa için AK Parti'den MHP'ye ziyaret ANKARA (A.A)

28 Eylül 2011 15:01

-Yeni Anayasa için AK Parti'den MHP'ye ziyaret ANKARA (A.A) - 28.09.2011 - Anayasa çalışmaları kapsamında, AK Parti heyeti MHP'yi ziyaret etti.  Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu ve Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya'dan oluşan AK Parti heyetini, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Abbas Bozyer parti binası önünde karşıladı.  AK Parti heyetiyle görüşecek MHP heyetinde MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Genel Sekreter İsmet Büyükataman, genel başkan yardımcıları Faruk Bal, Münir Kutluata ve Tunca Toskay bulunuyor.

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