-Yeni anayasa çalışmaları TBMM (A.A) - 03.10.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, halkın 24. Dönem Meclisinden yeni anayasa çalışmalarına öncülük etmesini ve yeni bir anayasa yapmasını beklediğini ifade etti. Çiçek, Mecliste grubu bulunan siyasi partilere yazı göndererek, yeni anayasa çalışmalarını yürütmek üzere kurulacak uzlaşma komisyona 3'er üye bildirmelerini istedi. Alınan bilgiye göre, Çiçek, yazıda 1982 Anayasanın hem yapılış usulü hem de içeriği itibariyle demokratik olmadığı hususunda baştan beri yoğun bir tartışma yaşandığını hatırlattı. Bir çok toplumsal soruna kaynaklık eden mevcut anayasanın, yapılan sayısız değişikliğe rağmen üzerindeki ''darbe Anayasası'' imajını atamadığını kaydeden Çiçek, şu görüşlere yer verdi: ''Ülkemizde toplumsal mutabakata dayalı yeni bir Anayasa ihtiyacı, seçim öncesi ve sonrasında bütün siyasi partilerimiz, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları tarafından dile getirilmiştir. Anayasanın başta siyasi partiler, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları ve akademik camia olmak üzere toplumun bütün kesimlerinin özgür ve aktif katılımıyla gerçekleştirilmesi hususunda kamuoyunda genel hatlarıyla yaygın bir uzlaşma vardır. Halkımız 24. Dönem TBMM'sinden yeni anayasa çalışmalarına öncülük etmesini ve yeni bir Anayasa yapmasını beklemektedir.'' Çiçek, kamuoyundaki beklentileri karşılamak ve azami katılımla yeni anayasayı hazırlamak amacıyla TBMM'de temsil edilen siyasi partilerin grup temsilcilerinden oluşan hazırlık komisyonu oluşturulacağını belirerek, Kurulacak komisyona 10 Ekim 2011 Pazartesi tarihine kadar parti grubunu temsilen 3'er üye bildirmelerini istedi.