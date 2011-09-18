-''Yeni Anayasa'' çalışmaları başlıyor TBMM (A.A) - 18.09.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, ''Yeni Anayasa'' için hukukçu akademisyenlerle bir araya gelecek. Çiçek, yeni yasama yılının başlamasıyla birlikte Meclis gündemine gelecek Anayasa çalışmaları öncesinde 24 anayasa profesörünün görüşünü alacak. TBMM Anayasa Komisyonunda gerçekleşecek olan toplantıya, Anayasa hukuku alanında çalışmaları bulunan çeşitli üniversitelerden davet edilen 27 akademisyenden 24'ü katılacak. Davet edilen anayasa hukukçularından üçü toplantıya katılamayacağını bildirdi. Çiçek'in açış konuşmasıyla başlayacak toplantıda, akademisyenler yeni Anayasa konusunda görüşlerini ifade edecek. Yeni Anayasa konusunda izlenecek süreç ve uygulanacak yöntemlere, dikkat edilecek ilkelere yönelik görüş ve önerilerin paylaşılması amaçlanıyor. Yarın saat 10.30'de başlayacak toplantının akşam saatlerine kadar sürmesi planlanıyor. Toplantıya, TBMM Genel Sekreteri Sadettin Kalkan ile yasama bürokratları da katılacak. Toplantı basına kapalı olarak yapılacak.