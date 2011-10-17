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Politika

Yeni anayasa buluşması KIZILCAHAMAM (A.A)

17 Ekim 2011 22:23

-Yeni anayasa buluşması KIZILCAHAMAM (A.A) - 17.10.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yeni anayasa çalışmaları çerçevesinde bir grup milletvekiliyle bir araya geldi. Kızılcahamam Asya Termal Otel'deki toplantıda, AK Parti'nin yeni anayasa çalışmalarında görev alan Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin yer aldı.

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