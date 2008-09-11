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Politika

Yeni anayasa başka bahara

Deniz Feneri tartışması, AKP'nin anayasa değişikliği için uzlaşma arayışını tıkadı. AKP, taslak için siyasi partilerle görüşmekten vazgeçti

11 Eylül 2008 03:00


AKP, siyasi partilerin kapatılmasını zorlaştıran ve demokratikleşme alanını genişleten anayasa değişikliğinden umudunu kesti. Daha önce CHP’li grup başkanvekilleri ile görüşerek zemin yoklamak isteyen AKP, bu yöndeki adımlardan vazgeçerek topu tamamen TBMM Başkanı Köksal Toptan’a attı.

Toptan’ın, istediği Uzlaşma Komisyonu’na da henüz isim bildiren parti olmadı. AKP ve CHP’nin Almanya’daki Deniz Feneri davası üzerinden başlattığı düello da, anayasayı zora sokan faktörlerden. Kapatma cezasından son anda kurtulan AKP, Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararın ardından adım atacak. CHP de gerekçeli kararı bekliyor. Toptan’ın da Uzlaşma Komisyonu konusunda CHP’yi ikna etmesi ise zor görünüyor. Toptan’ın önerisine, Deniz Baykal ve grup yönetimi de soğuk bakıyor. Toptan, bütün bu olumsuz tabloya rağmen, “Olumsuz düşünmemek lazım” dedi.

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