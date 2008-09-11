Yeni anayasa başka bahara



AKP, siyasi partilerin kapatılmasını zorlaştıran ve demokratikleşme alanını genişleten anayasa değişikliğinden umudunu kesti. Daha önce CHP’li grup başkanvekilleri ile görüşerek zemin yoklamak isteyen AKP, bu yöndeki adımlardan vazgeçerek topu tamamen TBMM Başkanı Köksal Toptan’a attı.



Toptan’ın, istediği Uzlaşma Komisyonu’na da henüz isim bildiren parti olmadı. AKP ve CHP’nin Almanya’daki Deniz Feneri davası üzerinden başlattığı düello da, anayasayı zora sokan faktörlerden. Kapatma cezasından son anda kurtulan AKP, Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararın ardından adım atacak. CHP de gerekçeli kararı bekliyor. Toptan’ın da Uzlaşma Komisyonu konusunda CHP’yi ikna etmesi ise zor görünüyor. Toptan’ın önerisine, Deniz Baykal ve grup yönetimi de soğuk bakıyor. Toptan, bütün bu olumsuz tabloya rağmen, “Olumsuz düşünmemek lazım” dedi.



