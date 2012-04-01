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Politika

'Yeni anayasa 1 Nisan şakasına dönmesin'

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, yeni anayasa konusunda siyasileri uyardı

01 Nisan 2012 16:44


TBMM Başkanı Cemil Çiçek, “Ümit ediyorum ki, siyaset kurumu, bu Anayasa meselesini 1 Nisan şakası haline getirmez ve yüzünün akıyla bu süreci başarıyla sonlandırır. Bunu hem temenni ediyorum, buna ihtiyacımızın olduğunu da ifade etmek istiyorum” dedi.

Çiçek, Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen “Anayasa Platformu Vatandaş Toplantısı”nda, çocukların bugün sınava girdiğini, ailelerinin de onların yanında olmak yerine fikirlerini, düşüncelerini söylemek için toplantıya geldiğini söyledi.

Bugün sınava giren yüzbinlere başarılar dileyen Çiçek, şöyle konuştu:

“Hepimizin görevi, onlara iyi gelecek hazırlamaktır. Bizim yaşadığımız sıkıntıların, hiç olmazsa onlar tarafından yaşanmaması için onlara güzel gelecek temin etmek gerekiyor. Bunun birinci ayağı, ilkeleri, öncelikleri, omurgası, felsefesi, çerçevesi iyi çizilmiş, halkın katıldığı, uzlaşarak, anlaşarak ortaya koyacağımız yeni bir Anayasa'dan geçiyor. Bu yüzden 1 Nisan tarihi önemli. Ümit ediyorum ki, siyaset kurumu, bu Anayasa meselesini 1 Nisan şakası haline getirmez ve yüzünün akıyla bu süreci başarıyla sonlandırır. Bunu hem temenni ediyorum, buna ihtiyacımızın olduğunu da ifade etmek istiyorum.

Un da var şeker de var helva da var. Eğer bu defa bu işi başaramazsak, bu, vatandaşın kabahati değil talepte bulunanların kabahati değil, siyaset kurumunun beceriksizliğindendir. Bunun altını çiziyorum.”

 

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