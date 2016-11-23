Yeni Alzheimer ilacı umutları suya düştü

Alzheimer hastalığını tedavi etmek için geliştirilen ilaçtan olumlu sonuç alınamadı.

Hastalar üstünde denenen solanezumab isimli ilaç zihinsel zayıflamayı engellemeyi başaramadı.

Denemenin üçüncü aşamasında ilacı kullanan iki bin Alzheimer hastası incelendi.

İlaçla hastaların beyninde tabakalar oluşmasına neden olan amiloid proteinin engellenmesi amaçlanıyordu

Sinir hücreleri arasında oluşan bu tabakaların beyne hasar verdiği ve zamanla beyin hücrelerinin ölmesine neden olduğu düşünülüyor.

Amiloid proteinini temizlediği düşünülen bir kaç ilacın daha denemesi sürüyor, ancak solanezumab araştırmaları en ileri aşamadaydı.

İlacı geliştiren firma Lilly'nin üst düzey yöneticisi "Solanezumab denemelerinin sonuçları umduğumuz gibi olmadı. Alzheimer hastalığını tedavisi için bekleyen milyonlarca insan adına hayal kırıklığı yaşıyoruz" dedi.

Lilly son 25 yılda demans (bunama) araştırmalarına 3 milyar dolar yatırım yaptı.

Londra'daki UCL üniversitesi Demans Araştırmaları Direktörü Prof. Nick Fox "Bu bir yenilgi ve hayal kırıklığı nedeni ancak solanezumabdan daha fazla umut veren başka ilaç denemeleri devam ediyor" dedi.

Bristol Üniversitesi'nde farmakoloji uzmanı Prof. Peter Roberts sonuçlara şaşırmadığını söyledi.

Roberts "Bence sorun bütünüyle temel esaslı. Amiloid birikimleriyle insanlardaki zihinsel eksikler arasında bağ bulunduğuna yönelik ikna edici bir kanıt yok" dedi.