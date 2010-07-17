Yeni aldığınız kıyafetleri yıkamadan giymeyin

T24- Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Topbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ambalajsız satılan tekstil ürünlerinin, ambalajı olsa bile deneme amacıyla giyilenlerin sağlık açısından çeşitli riskler taşıdığını söyledi.



Mağazalarda, alışveriş merkezlerinde veya işportada satışa sunulantekstil ürünlerine hem havada uçuşan hem de deneme sırasında temastan kaynaklı

hastalık yapıcı mikroorganizmalar bulaşabildiğine dikkati çeken Topbaş,"Özellikle yaz aylarında iç çamaşırı, şort, bikini, gömlek gibi ürünlerinsatışında artış yaşanıyor. Talebe bağlı olarak tekstil ürünlerinin üretiminde,paketlenmesinde, depolanmasında, teşhir edilmesine kadar yoğunluk, dolayısıylaürünlere elle temas artıyor. Bu nedenle üründe hastalık yapıcı mikroorganizmalarbirikebilir. Her temas bu riski artırıyor. Bu durum giysiyi satın alan kişi için

bir sağlık sorunu oluşturabilir" dedi.



Tüketicilerin tekstil ürünlerini üzerlerine giyerek denemeleri, ancak almamaları sonucunda sağlık açısından riskin daha da artacağına dikkati çeken Topbaş, şunları söyledi:

"Özellikle tene temas eden ve yaz aylarında daha fazla rağbet edilen iç çamaşırı, gömlek, şort, mayo gibi ürünler üretimden tüketiciye sunulana kadar insandan insana bulaşabilecek mikroorganizma, bakteri, mantar ve virüs açısından risk oluşturabilecek konuma gelebiliyor. Bu nedenle ambalajı açılarak satılan ürünlerin, değişik nedenlerle insanlarla temas edebileceği düşünülmeli.



Satın alınan giysilerin uygun koşullarda yıkanıp kurutulduktan sonra giyilmesi sağlık açısından daha yararlı olur."Doç. Dr. Topbaş, hangi yaşta olursa olsun insanların bu tür detaylara da dikkat ederek kendilerini sağlıksız koşullardan korumaları gerektiğini sözlerineekledi.

