Yeni Akit'ten 'PKK domuzla besleniyor' manşetinden sonra 'Apo'nun papazı'

T24



Örgütün kilise aşkı ilk değil





PKK ve misyonerler arasındaki bağlantı



PKK'dan İncil ve CD

Daha önce Papa II. Jean Paul'e bir mektup yazarak, "Aziz Peder, Hıristiyanlığa çok yakınım. Sizin şahsınıza ve dininize duyduğum saygı benim savaşımın ve düşüncelerimin merkezindedir." diyen Öcalan'ın Ermeni bir papazla samimi fotoğrafları ortaya çıktı.Yeni Akit'ten Yener Dönmez imzalı haber şöyle:Yeni Akit'in ulaştığı daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış bu şok fotoğrafta PKK lideri Öcalan ile örgütün diğer üst düzey yöneticilerinin Ermeni papazla samimi görüntüleri dikkat çekiyor. Papazla fotoğrafı ortaya çıkan Öcalan, 2004 yılında yaptığı bir açıklamada, kendisini Hazreti İsa ile özdeşleştirdiğini belirterek, "PKK başlangıçta 12 kişiydi" ifadelerini kullanmıştı.Geçtiğimiz Ocak ayında Amerikan The New York Times gazetesine Meryem Ana posterleri altında poz veren PKK'lı kadın militan fotoğrafıyla PKK'nın, üyelerine Hıristiyanlık propagandası yaptığı belirlenmişti.Akit geçtiğimiz hafta da örgütün üst düzey yöneticilerinden Sabri Başkale ve Fethi Şarlatan'ın da Hazreti İsa ve Meryem Ana posterleri önünde çekilmiş fotoğraflarını yayınlamıştı. PKK'nın en önemli 10 isminden biri olarak bilinen Fethi Şarlatan, 13 askerimizin şehit olduğu Ekim 2007 tarihindeki Dağlıca baskınının da planlayıcılarından biri olarak biliniyor.Akit'in ulaştığı ve Öcalan dahil örgütün üst düzey yöneticilerinin Ermeni papaz ile çekilmiş samimi pozları, Hıristiyan misyonerler ile PKK arasındaki ilişkiye dair iddiaları yeniden gündeme getirdi. Müslüman Kürt vatandaşlarımıza camilerde namaz kılmaması talimatı veren PKK'nın şehirlerdeki yapılanması olan KCK'nın Van, Diyarbakır ve Mardin'de düzenlediği etkinliklerde ücretsiz İncil ve üzerinde "Kurtuluş İncil'dedir" ibaresi yer alan CD'ler dağıttığı belirlenmişti. Papazla fotoğrafı ortaya çıkan Öcalan, 2004 yılında yaptığı bir açıklamada, kendisini Hazreti İsa ile özdeşleştirdiğini belirterek, "PKK başlangıçta 12 kişiydi" ifadelerini kullanmıştı.Geçtiğimiz ay Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen etkinliğe katılan Kürtlere ücretsiz İncil ve Hıristiyanlık propagandası içeren CD'ler dağıtan terör örgütü PKK'nın İncil almak istemeyen Kürtlere baskı uyguladığı ortaya çıkmıştı. Son dönemde terör örgütü PKK ve siyasi uzantıları tarafından 'peygamber' ilan edilen ve avukatları aracılığıyla "sivil cuma namazı" eylemlerinin talimatını veren terör örgütü lideri Abdullah Öcalan, 2004 yılında yaptığı bir açıklamada, kendisini Hazreti İsa ile özdeşleştirdiğini belirterek, "PKK başlangıçta 12 kişiydi" demiş, BDP'li İbrahim Binici'nin ise, Kürt Kilisesi kurulması yönünde görüş beyan ettiği ileri sürülmüştü. BDP'li Ayla Akat ise, "Gönül isterdi ki bütün Kürtler Müslümanlığı bırakıp Hıristiyan olsun" mealinde ifadeler kullanmıştı.