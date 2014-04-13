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Yeni Akit'ten o vekil için çağrı: Havada iken uçaktan atsalar da kurtulsak!

Yeni Akit'in arşiv bölümünde THY tarafından Chicago uçağından polis zoruyla indirilen eski AKP Milletvekili Muhammed Çetin için 'havada iken aşağı atsalarda kurtulsak' yorumunun yer aldığı bir haber yayımladı

13 Nisan 2014 18:14

Yeni Akit gazetesi, THY uçağı ile İstanbul'dan Chicago'ya gidişinde, polis eşliğinde uçaktan indirilen AKP'den istifa eden İstanbul Bağımsız Milletvekili Muhammed Çetin için “Her yurtdışı gezisine olay çıkaran bu adamı, THY, gerçekten havada iken bir aşağıya atsa da kurtulsak" ifadelerinin yer aldığı bir haber yayımladı.

Yeni Akit'in arşiv köşesinde “Bozacının şahidi şıracı… Tuzluk ve biberlik aynı uçakta” başlığı altında yapılan yorumda şu ifadeler kullanılıyor: “Her yurtdışı gezisine olay çıkaran bu adamı, THY, gerçekten havada iken bir aşağıya atsa da kurtulsak… 10 istilacı milletvekilinden sadece bu her uçuşta olay çıkardığına göre suç THY’de değil, bu tuzlukta…”

Yeni Akit'in arşiv bölümünde yayımlanan haber şöyle:

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