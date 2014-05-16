Yeni Akit'ten o müşavire: Tekmelerine sağlık!

Yeni Akit Genel Yayın Koordinatörü Hasan Karakaya, Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel'in büyük tepkilere yol açan Soma'da vatandaşı tekmelemesine ilişkin, "O adam, işçi yakını filan değil, İstanbul’dan Soma’ya eylem için gelen TGB’li bir provokatörden başkası değil, TGB’li bir provokatör olunca tekmelenmesi mi gerekir? Bazen gerekir!.. Ziya Paşa öyle der ya; “Nush ile uslanmayanı, Etmeli tekdir, Tekdir ile uslanmayanın Hakkı kötektir. Tekmelerine sağlık!.." dedi.

Hasan Karakaya'nın Yeni Akit'te “Koç ailesinin taşeronluğu”ndan, Soma Holding’in sahipliğine!" başlığıyla yayımlanan (16 Mayıs 2014) yazısının ilgili kısımları şöyle:

İşte o “ölü sevici provokatörler”den birinin fotoğrafı dünkü gazete, televizyon ve internet sitelerindeydi... “Yerde yatıyor”du ve Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel de, güya onu “tekmeliyor”du!.. “Parael Yapı”nın sözcülerinden Samanyolu Haber, bu fotoğrafı verirken, aynen şu ifadeyi kullanmış: “Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel, işçi yakınını tekmeledi!”

Yuh!.. Bu kadarına da yuh!..

“Hükümet’e çakacaklar” ya, Fırsat, bu fırsat!.. Ulan Allah’tan korkmaz, kuldan utanmazlar!.. “Yusuf Yerkel’in tekmelediği” kişinin “işçi yakını” olduğunu nereden çıkardınız?.. O adam, “işçi yakını” filan değil, İstanbul’dan Soma’ya “eylem” için gelen “TGB’li bir provokatör”den başkası değil!..

Haaa, “TGB’li bir provokatör” olunca “tekmelenmesi” mi gerekir!..

Bazen gerekir!..

Ziya Paşa öyle der ya; “Nush ile uslanmayanı, Etmeli tekdir, Tekdir ile uslanmayanın Hakkı kötektir!”

Bir “provokatör” ki; “ortalığı karıştırmak” için Soma’ya gittiyse, gitmekle kalmayıp, konvoydaki “resmi araçlar”ın camlarını “tuz-buz” ettiyse, bununla da yetinmeyip; önce Yusuf Yerkel’e, daha sonra da Başbakan Erdoğan’a “küfür ve hakaret”lerde bulunduysa, Yusuf Yerkel’in “tepkisiz” kalması üzerine “kravatından tutup darp etmeye” kalktıysa, kusura bakmayın ama, bu “sokak kabadayısı”na haddini bildirmek, her “delikanlı”nın boynuna borçtur!..

Son derece “sakin” ve son derece “beyefendi” bir delikanlı olan Yusuf da, eğer iddia edildiği gibi, bu provokatörü “tekmeledi” ise, gerekeni yapmıştır!..

Tekmelerine sağlık!..

Dedim ya; “Nush” ve “tekdir” uslanmayan bu tür “provokatör”lere, bazen böyle “kötek” gerekir!..

Tekrar söylüyorum; Yusuf’un “tekme”lerine sağlık!..

Biliyorum; “Sabotaj ihtimali gözardı edilmesin” dediğim için bana kızanlar, “Yusuf’un tekmesini savunduğum” için de bana kızacak ama, umurumda değil... Üstüne basa basa söylüyorum; “Resmi araçların camları”nı tuz-buz eden, Başbakan’a ve Müşavir’ine “hakaretler ve küfürler” savuran, “kravatından tutup darp etmeye” çalışan bir “provokatör”ün hakkı “kötek”tir!..

“Tekmelerine sağlık Yusuf!”

Çünkü o provokatör; “o tekmeyi yemek” için “her şeyi” yapmış, “kendini yere atarak” da “harika bir prodüksiyon”a imza atmıştır!..