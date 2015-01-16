Yeni Akit'ten MHP'ye: İt ürür, kervan yürür!

Charlie Hebdo mizah dergisinde Hz. Muhammed’i tasvir eden karikatürün yayımlanmasını protesto etmek amacıyla Facebook sayfasında Mustafa Kemal Atatürk’ü darp edilmiş olarak tasvir eden bir illüstrasyonu yayımlayan Yeni Akit, gazeteyi protesto eden MHP’li gruba bugün sürmanşetten yayımladığı haberle tepki gösterdi. Habrin başlığında, “İt ürür, kervan yürür” atasözüne atfen “… Kervan yürür” ifadelerine yer verildi.

Yeni Akit gazetesinin bugünkü (16 Ocak 2015) nüshasında yayımlanan, “… Kervan yürür” başlıklı haber şöyle:

‘… Kervan yürür’

Darbecilere, devlete sızmış illegal örgütlere, hak din İslam’a ve kutsallarımıza savaş açan ahlaksızlara hiçbir dönem eyvallah etmeyen, yayınlarıyla defalarca karanlık odakların planlarını bozan gazetemiz, önceki gün kendilerine milliyetçi diyen provokatörler tarafından hedef alındı.

Önceki gece saat 20:40 sularında 50-60 kişilik provokatör bir grup, gazetemizin merkez binası önünde toplandı. 1 saat sonra bazı grupların da eklendiği topluluk, MHP Fatih İlçe Başkanlığı adına bir bildiri okuyup, gazetemize taşlarla saldırdı. Gazete binasının camlarını kırıp, yönetime ait araçları tahrip eden gözü dönmüş gruba polis müdahale etmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Hükümeti ve gazetemiz yöneticilerine küfürler yağdıran provokatörlerin attığı taş ve mermer parçaları personelimizin yaralanmasına sebeb oldu. Aldığı darbeler sonrası başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan iki gazete çalışanı hastaneye kaldırılırken, provokatör grubun ayrılmasından sonra İstanbul Emniyeti gazete önünde güvenlik önlemlerini artırdı.

Saatler önce duyurdular

Akitle ilgisi olmayan bir sosyal medya hesabında yayınlanan montaj görüntüyü bahane eden provokatör bir grup önceki gece gazete merkezimize yönelik iğrenç bir saldırı gerçekleştirdi.

Peygamberimize hakaret eden Fransız dergisine yönelik saldırıyı bahane edip, derginin iğrenç karikatürlerini sayfalarına taşıma cüreti gösteren Cumhuriyet gazetesini ifşa etmemiz üzerine sosyal medyada Akit’e yönelik bir linç kampanyası başlatıldı. Saldırıdan saatler önce sosyal medyada, “Akit’e protestoya gidiyoruz” ifadeleri ile örgütlenen grupla ilgili gazete binası önünde hiçbir güvenlik önlemi alınmaması dikkat çekti.

Dakika dakika provokasyon

Akşam saat 20:40 sularında özel araçlarla gelen 15-20 kişilik gruptakilerin sayısı yarım saat içerisinde 50-60 kişiye çıktı. İlk grubun bina önünde toplanması ile birlikte 155’i arayan gazete personeli, polisin uzun süre gazete önüe gelmemesi sebebi ile, 155 ihbar hattını defalarca arayarak acil önlem alınmasını istedi.

155 İhbar Hattı: Sen 5 dakikaya gelirler mi sanıyorsun

155 ihbar hattına bakan polis memuru ise personelimizin ikinci ihbarına “sen beş dakikaya gelirler mi sanıyorsun, arabanın motorunu bile 5 dakikada çalıştıramazlar” şeklinde ciddiyetsiz bir cevap verdi. Bu sırada gazetenin güvenlik personeli giriş kapıları ve otopark kapılarını kilitleyip, can güvenliği açısından personelin dışarı çıkışlarına engel oldu.

Yarım saat sonra 1 akrepte 4-5 polis geldi

Gazete yöneticilerine hakaret eden provokatörler gazete bahçesinin korkuluklarına tırmanarak, hakaretlerle dolu pankartlar astı. İhbardan yaklaşık yarım saat sonra akrep olarak tabir edilen polis aracı içinde 4-5 polis memuru gazete binasının bulunduğu caddeye geldi. Gösterici grubun yaklaşık 50 metre uzağında konumlanan polislerin araç içerisinden dahi çıkmadığı gözlendi.

Camları kırıp araçları tahrip ettiler

MHP’li olduklarını söyleyen ve sosyal medyada saldırı çağrılarını tekrarlayan 50-60 kişilik grup, ilave bir grubun da glemesi sonrasında, MHP Fatih İlçe Başkanlığı imzalı bir bildiri okuyup, saldırıya başladı.

Beraberinde getirdikleri mermer bloklarla gazete binasına saldıran provokatörler, bina önünde bulunan ve gazete yönetimine ait iki aracı tahrip etti. Gazetenin camlarının kırılması üzerine kendilerini dışarı atan personel de taşlardan nasibini aldı. İki personelimiz başına ve vücuduna isabet eden taşlarla yaralandı. Eylemin başlamasından yaklaşık 1 saat 10 dakika sonra (22.00 sıralarında) bir minibüs içerisinde 15-20 kadar çevik kuvvet personeli bina önünde konumlandı. Provokatörleri dağıtıp cana ve mala kast eden eylemcileri gözaltına almayan emniyet görevlileri saldırıyı seyretmekle yetindi.

İki çalışanımız hastaneye kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, AK Parti Hükümeti ve gazetemiz personeline küfürler yağdıran gruba Çevik Kuvvet ve diğer polisler gerekli müdahaleyi yapmadılar. “Tayyibin p…’leri yıldıramaz bizleri” şeklinde galiz küfürler sıralayan göstericilere birkaç polis memuru “tamam yeter kardeşim dağılın” demekle yetindi. Başına ve vücuduna mermer parçaları isabet eden iki personelimiz hastaneye kaldırıldı. Personelimizin tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Bakan Ala: Akit'e saldırıyı kınıyorum

Yeni Akit’e yönelik vandal saldırısına tepkisini dile getiren İçişleri Bakanı Efkan Ala, “Birileri Türkiye’nin büyümesinden güçlenmesinden rahatsızlık duyuyor. Birileri, ülkeyi karıştırmak için elinden geleni yapıyor. Bin türlü tezgâh kuruluyor, bin türlü oyun oynanıyor. Yeni Akit’e yönelik saldırıyı da bu çerçevede değerlendiriyor ve kınıyorum” diye konuştu.

Ankara Temsilcimiz Serdar Arseven aracılığıyla Yeni Akit camiasına geçmiş olsun dileklerini ileten İçişleri Bakanı Efkan Ala, seçim sürecinde kurulan ve kurulacak tezgâhlara karşı son derece dikkatli ve uyanık olunmasını istedi.

Efkan Ala şöyle devam etti: “Son derece kritik günler yaşıyoruz. Üst üste provokasyonlar yapılıyor. Yeni Akit’e mal edilen ancak Yeni Akit ile alakası olmayan bir olay üzerinden, bir yalan üzerinden böyle bir saldırının gerçekleşmiş olması esef vericidir. Bu süreçte herkesin dikkatli olması, oyunlara gelmemesi lazım. Yeni Türkiye’yi hedef alıyorlar, milli iradeyi hedef alıyorlar. İçeride, dışarıda Türkiye karşıtları boş durmuyor. Hükümet olarak, bu tür provokatif eylemlerle, arkasındaki güçlerde, ‘üst akıl’ın oyunları ile gece gündüz mücadele ediyoruz.”

Kabul edilemez

Yeni Akit gazetesine yönelik saldırıda Emniyet tedbirlerinin geciktiğini, geciken tedbirlerin uygulanmasında da son derece yetersiz kalındığını hatırlatmamız üzerine konu hakkında gerekli incelemeye başladıklarını ifade eden Efkan Ala, “Akit gazetesi yöneticilerine, çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Saldırı kabul edilemez. Kınıyorum” diye konuştu.

Milletin ses Akit birilerini rahatsız etti

Yeni Akit’e yönelik saldırıya tepkiler çığ gibi büyüyor. Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Manisa Milletvekili Muzaffer Yurttaş, “Dini inançlarımıza yapılan saldırıları kınadığımız gibi, Akit’e yapılan iğrenç saldırıyı da kınıyoruz” dedi.

Fikir özgürlüğünün, küfür özgürlüğü demek olmadığını vurgulayan Yurttaş, şunları kaydetti: “Bu saldırı sadece Akit gazetesine yapılan bir saldırı değildir. Bu gazetenin savunduğu düşünceye, hitap ettiği kitleye bir saldırıdır. Bizim belli duyarlıklarımız var. İnancımıza yapılan saldırıyı da asla hoşgörü çerçevesinde değerlendiremeyiz. Akit gazetesi, bugüne kadar belli değerlerimizi savundu. Hakkı, hakikati savunan bir basın kuruluşuna yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Başkalarının haklarına saldıran facebook, twitter gibi adreslerinde hakaret yapan adreslerin kısıtlanması gerekir. Bu özgürlük anlamında değerlendirilemez. Fikri özgürlük, küfür özgürlüğüne girer ve herkes birbirine küfür eder. Bunlar tasvip edilecek şeyler değil.”

Yapılan iğrenç bir saldırı

Gazetemize yapılan saldırıyı iğrenç bir davranış olarak nitelendiren AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Kemal Şerbetçioğlu da şu değerlendirmede bulundu:

“Özgürlükleri ve demokrasiyi savunan kişilerin bu olaya sessiz kalması kesinlikle düşünülemez. Burada bir oyun var. Ülkemizi karıştırmak isteyen iç ve dış mihrakların, Akit gibi güzide kurumlara saldırılar yaptığını görüyoruz. Bunu yapanlar hukuk önünde hesap vermeli.”

Seçim öncesi ortalığı karıştırmak istiyorlar

Şerbetçioğlu sözlerinin devamında, “Akit adına sahte bir hesabın bir kitleyi galeyana getirecek paylaşımlar yapması, açık bir provokasyondur. Her şeyde olduğu gibi burada özgürlüklerin istismar edildiğini görüyoruz. Bu tür sahte hesaplarla, toplumu birbirini kırdırmaya çalışanlar en kısa zamanda tespit edilmeli ve hukuk önünde hesabı sorulmalı. Seçim öncesi ortalığı karıştırmak istiyorlar. Hepimiz dikkatli olmalıyız” diye konuştu.

Saldırı Akit’e değil savunduğu düşünceyedir

Akit gazetesinin bugün dünyanın bütün gerçeklerini en doğru şekilde yansıtmaya çalışan bir gazete olduğunu belirten AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ise, “Gazeteye yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bütün gerçekleri okuyucuya aktarmak için gözükara bir gazetecilik yapıyorsunuz. Öz değerlerimize bağlı bir habercilik yapan bu gazeteye yapılan saldırı, hitap ettiği düşünceye yapılan bir saldırıdır” ifadelerini kullandı.

AYM’nin sosyal medya üzerindeki bazı düzenlemelerin iptaline de değinen Aydemir, “Birisine tanınan özgürlükler, bir kişinin ya da kurumun özgürlüklerini kısıtlıyorsa, o özgürlük orada biter. Burada yalan-yanlış, provokasyon amaçlı site, sosyal sayfa hesabı varsa belli düzenlemeler ile kontrol altına alınmalı” şeklinde konuştu.

Sosyal medya canlı bomba

Sosyal medyanın günümüzde tehlikeli bir bomba haline geldiğini belirten AK Parti Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, “Sosyal medya artık çok tehlikeli oldu. Rahatlıkla adınıza hesaplar açılıyor ve hesap üzerinden yazışmalar yapılıyor. Tahrike, provokasyona açık bir alan. Bundan dolayı bu gibi paylaşımlarda, olay önce tahkik edilmeli. Sosyal medya yeni dönemin en tehlikeli terör enstrümanlarından birisi. Bunu Akit’e yapılan saldırı ile canlı olarak gördük. Sosyal sayfalarda yapılan paylaşımlar mutlaka teyit edilmelidir” şeklinde konuşan Metiner, AYM’nin geçtiğimiz aylarda AK Parti hükümetinin twitter üzerinde birtakım düzenlemeler içeren kararı iptaline de değinerek, “AYM’nin kararının sakıncalı olduğunu en başından beri söylüyorduk. Bunların ifade özgürlüğü ile bir alakasının olmadığının bilinmesi gerekiyor. İsteyen, istediğinin adına hesap açabiliyor. Bu tehlikeli bir süreç ama AYM’nin değerli üyeleri, ifade özgürlüğü kapsamında olaya yorum getirdiler. Belki Meclis olarak tekrar olaya el atmamız gerekebilir” dedi.

Akit’in objektif yayınları birilerini rahatsız etti

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten de saldırıyı kınarken, Meclis’te yapacağı basın toplantısında da bu saldırıyı kınayacağını açıkladı. Bu olayın bazı kesimlerin tetikte beklediğinin ve her hangi bir durumda saldırıya geçeceklerinin kanıtı olduğunu vurgulayan İçten, “AK Parti olarak her türlü şiddetin karşısındayız. Nasıl ki Fransa’daki derginin Peygamberimize hakaret etmesini kınıyorsak, orada gerçekleşen cinayetleri kınıyorsak, Akit’e yapılan saldırıyı da kınıyoruz. Akit’i beğenerek takip ediyoruz. Objektif yayınından dolayı tebrik ediyoruz. Ben, Akit’in yaptığı objektif yayının birilerini rahatsız ettiği düşüncesindeyim. Facebook paylaşımında Akit’in bir ilgisi olmadığı halde değerlerini ön planda tutan bir yayın organına saldırılmasını kınıyorum” dedi.

Kürtlerin ve Türklerin içinde aşırı radikal gruplar bulunduğunu belirten İçten, “Bu radikal gruplar her hangi bir olayda etrafa saldırmayı kendilerine görev biliyorlar. Şaşkın olduğumuz nokta, bazı siyasetçilerin, özgürlüklerin ve demokrasinin zirve yaptığı bir dönemde bu tip olaylar karşısında bir tavır almaması oluyor. Başkaları söz konusu olunca sesini yükselten siyasetçiler, konunun ucu kendilerine dokununca susmayı iyi beceriyorlar” diye konuştu.

Sakarya’da Yeni Akit ve Yeni Şafak gazete temsilciliğine taşlı saldırıda bulunuldu. İddiaya göre, önceki gece Dar Sokağı’ndaki pasaja giren kişi ya da kişiler, Yeni Akit ve Yeni Şafak gazete temsilciliğine taşlı saldırıda bulundu.

Saldırıda temsilciliğin camları kırıldı, bazı araçlar da hasar gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis, inceleme başlattı.

İki basın kuruluşunun il temsilcisi Dursun Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradıklarını söyledi. Olay sırasında büroda kimsenin bulunmadığını belirten Yıldız, “Camları kırmışlar. Emniyet ekipleri geldi, bütün işlemler yapıldı. Kimin yaptığıyla ilgili bir şey bilmiyoruz. 13 senedir pasajdayız, kimseyle husumetimiz yok. Şahsi bir şey olabileceğini düşünmüyorum” şeklinde konuştu. (AA)

Bu saldırılar Akit'i yıldıramaz

Önceki gece gazetemize bir grup provokatör tarafından gerçekleşen hain saldırıya tepki yağdı. Saldırıyı sert bir dille kınayan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, bu tür şiddet içerikli saldırıların kabul edilemez olduğunu açıkladılar.

Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya: “Günlerdir Müslümanların canlarından kıymetli bildikleri Resulullah’a yapılan hakaretleri ifade özgürlüğü olarak değerlendirip görmezden gelen çevreler, çok saçma sapan bir şeyden dolayı ulusal bir gazeteye saldıranlara alkış tutuyor. Bu da ne kadar ikiyüzlü, tutarsız ve samimiyetten uzak olduklarını gösteriyor. Akit gazetesi de zaten yıllardır Kemalist ve sözde laik çevrelerin hedefinde olan bir yayın organıdır. Bu saldırıyı yapanlar kadar bu saldırıya göz yumanların da altını çizmek gerekir.”

İslâmi kesime yönelik tahrik

TİYEMDER Onursal Başkanı Selahattin Yazıcı: “Bu eylemler karşısında saflar netleşiyor. Artık kim kimin ne olduğunu bilsin. Kavgayı, terörü, kini, intikamı körüklemek kimsenin de işine yaramaz. Belli ki bu gerçekleşen eylem, ciddi bir şekilde birileri tarafından uygulamaya konulmuş. Akit’e yönelik bu tahrik de İslami kesime yönelik bir tahriktir.”

TİMAV Genel Başkanı Ecevit Öksüz: “Türkiye’de; terörden, şiddetten, hakaretten, kavgadan ve kargaşadan beslenmek isteyenleri kınıyoruz ve reddediyoruz. Sebebi ne olursa olsun terör, fiziki saldırı veya benzeri durumlar insanlık adına kabul edilebilir değildir. Tüm bunların içerisinde, ortalığı karıştırmaya çalışan, toplumun, dünyanın huzurunu bozmaya çalışan belirli merkezler var. Bu merkezlerin oyununa, tahrikine kapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Saldırganları şiddetle kınıyoruz.”

En ağır şekilde kınıyoruz

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz: “Basına yönelik her türlü baskıyı, şiddet hareketlerini en ağır şekilde kınıyoruz. Düşüncesi ne olursa olsun medya kuruluşlarına her zaman saygı göstermek zorundayız. Bu saldırılara gazetenin adı fark etmeksizin karşı çıkacağız.”

Bu saldırı tesadüf değil

Özgür Düşünce Platformu Sözcüsü Hasan Kapar: Yeni Türkiye idealinden rahatsız olan çevrelerin Akit gazetesini hedef seçmiş olmaları tesadüf değildir. Hatırlarsanız daha önce aynı çevreler farklı isimlerle 312 general davası, Sayın Hasan Karakaya’ya kumpas girişimi, gece vakti gazeteye silahlı saldırı gibi girişimlerde bulunmuştular. Akit gazetesi, bir sermaye grubunun veya siyasi bir kliğin, cemaatin gazetesi değildir. Anadolu insanının vicdanına tercüman olmuş, büyük Türkiye idealinin sesi olmuş, olmaya devam eden bir yayın organıdır. Yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırı Büyük Türkiye idealine yapılmıştır.

Faşist teröristlerin saldırısını kınıyoruz

İnsan Hakları Savunucuları Derneği Genel Başkanı Ali Akbaş: “Yeni Akit gibi çok az sayıda yayın organı halka doğru haber ulaştırmakta. Akit’ten çok rahatsız olan dış güçler, PKK’lısından milliyetçisine, ulusalcısına kadar her türlü piyonuyla Yeni Akit’i susturmaya çalışmakta. Akit gazetesine saldıranlara bir tavsiyede bulunmak istiyoruz. Bu saldırıları yanlış yerlere yapıyorsunuz, gelin biz Yeni Akit okurlarının evlerine yapın. Yeni Akit gazetesi bir ihtiyacın tezahürdür. Dış güçlerin oyunlarını deşifre eden Yeni Akit gazetesinin sonuna kadar yanındayız ve faşist teröristlerin saldırısını kınıyoruz.”

Saldırganlar kime 'hizmet' ediyor

Ankara Büromuzu ziyaretinde Yeni Akit’e yönelik saldırıyı kınayan Ahmet Gündoğdu’dan çarpıcı mesajlar: “HZ. Peygamber sevgisinin yayılması, gençlikte karşılık bulması için en güzel yayın yapan Yeni Akit gazetesine yönelik saldırıyı şiddetle kınıyorum. Paris’teki dergi mensuplarına, karikatüristlere dünyanın değişik ülkelerinde zaman zaman Hz. Peygambere hakaret edenlere en güçlü şekilde karşı çıkan Akit’in hedef alınmasını kınıyorum. Hz Peygamber’e hakaret edenlere karşı ciddi bir kamuoyu oluşmuşken, Akit’e saldıranlar! Kime hizmet ediyorsunuz! Oyun içinde oyun var. Tam da bu kaosu Türkiye’ye transfer etmek isteyenlere karşı hassasiyet oluşmuşken, bu oyuna karşı çıkışta adeta sembol haline gelmiş Yeni Akit gazetesine saldırı, oyun içinde oyundur. Birilerine ‘Hizmet’ Etmektir!..”

Gündoğdu ziyaret sırasında şu görüşleri dile getirdi:

“Terörün her türlüsünü kınıyoruz. Paris’te barış adına yürüyüşü önemli buluyoruz. Ama soru şu: Paris’te İslam’a hakaret eden bir dergiye yapılan terör saldırısı için bir araya gelen liderler, kimseye hakaret etmeyen, sadece yaşam hakkını kullanan liderler, Gazze’de Myanmar’da, Mısır’da, Doğu Türkistan’da katledilen insanlar için niye yürümediler? Paris’te yapılanı tasvip etmek mümkün değildir. Şiddet çözüm değildir ama burada bir tahrik unsuru var. Öbür taraflarda tahrik unsuru yok. Adeta, bomba attığımız yerde ne yapıyordunuz diye çocukları suçlayan Siyonist bakışın karşısında bu liderler neden itiraz etmeyi, eleştirmeyi düşünmediler, düşünmüyorlar?

Norveç’te 77 kişiyi katleden teröristin katlinden sonra o teröristin Hıristiyan olduğu medyada yer almadı ki, doğru olan budur, Paris’teki olayı hemen İslam’a mal edenler ayrı bir yürüşüyü hak etmiyor mu?

Gündoğdu sözlerini şöyle tamamladı: “Cumhuriyet farkında olarak yada olmayarak yeni müessif olayların zeminini mi hazırlıyor?.. Zeminini hazırlamak isteyenlerin oyunlarına mı alet oluyor? Normalleşme için verilen mücadele kaos ile engellenmek mi isteniyor? Irkçı emperyalist saldırılarla Türkiye sıçratılmak mı isteniyor? Yeni bir kriz mi çıkartmak isteniyor? Bunların, hele de bu çözüm sürecinin yeniden rayına girdiği günlere denk gelmiş olması çok düşündürücüdür. Elbette Cumhuriyet gazetesinin yaptığı yanlıştır. Şiddete başvurmadan bu kınanabilir. Ama Cumhuriyet gazetesinin yaptığı yanlışa destek verenlerin oluşturduğu oyun içinde, Peygamber sevgisinin yayılması, gençlikte karşılık bulması için en güzel yayın yapan Yeni Akit gazetesine yönelik saldırıyı şiddetle kınıyorum. Paris’teki dergi mensuplarının, karikatüristlerin dünyanın değişik ülkelerinde zaman zaman Hz. Peygambere hakaret edenlere en güçlü şekilde karşı çıkan Akit’in hedef alınmasını kınıyorum. Hz Peygamber’e hakaret edenlere karşı ciddi bir kamuoyu oluşmuşken, Akit’e saldıranlar, kime hizmet ediyorsunuz! Oyun içinde oyun var. Tam da bu kaosu Türkiye’ye transfer etmek isteyenlere karşı hassasiyet oluşmuşken, bu oyuna karşı çıkışta adeta sembol haline gelmiş Yeni Akit gazetesine saldırı, oyun içinde oyundur. Birilerine ‘Hizmet’ etmektir!..”