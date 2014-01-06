Yeni Akit'ten: Gülen dayılanıyor, dost modern darbe girişimi yapıyor!

Yeni Akit Genel Yayın Koordinatörü Hasan Karakaya, Fethullah Gülen'in mektubunda "sulh aramadığını, dayılandığını ve kışkırtma yaptığını" öne sürdü. Karakaya bugünkü yazısında 28 Şubatçılar “Post Modern Darbe” yapmışlardı. Fethullah Gülen ise, Müslümanlara karşı “Dost Modern Darbe girişimi”nde bulunmuştur." ifadelerine yer verdi.

Hasan Karakaya'nın Yeni Akit gazetesinde "Sansürlenen mektup ve “İslâmî Camia”nın tepkisi!" başlığıyla (6 Ocak 2014) yayımlanan yazısının ilgili kısımları şöyle:

Sansürlenen Mektup

Toplantı esnasında öğrendik ki; Fethullah Gülen; kendisini ziyaret eden gazeteci Fehmi Koru vasıtasıyla Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e bir “mektup” göndermiş...

Demiş ki; “Bu mektubu, Başbakan’la da paylaşın!”

Gelin, görün ki;

Bir yandan, güya “ateş sönsün” diyen, bir yandan da “ateşin üzerine benzin döken ve körükleyen Gülen medyası” ne hikmettir bilinmez, Fethullah Gülen’in mektubunu bile “sansürleyerek” yayınladılar ve “O mektup, Erdoğan’a yazılmamıştı” dediler...

Tamam, o mektup Erdoğan’a yazılmamış, Gül’e yazılmıştı ama, deniliyordu ki; “Başbakan’la da paylaşın.”

Sayın Cumhurbaşkanı, o mektubu Sayın Başbakan’la paylaşmış olmalı ki;

Cumartesi günkü toplantıda, o mektuptan bahsetti bizlere...

Hatta, mektubun “ıslak imzalı” olduğunu bile söyledi...

Mektubun “ıslak veya kuru ya da nemli” olması önemli değil, elbette “muhtevası” önemli...

Fethullah Gülen, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e hitaben yazdığı mektupta, öyle “sulh” falan istemiyor, tam aksine “dayılanmaya” devam ediyor.

Ve de, “Gülen Camiası” dışındaki “İslâmî kişi ve kuruluşları” da “kışkırtıyor!”

Evet, tek kelimeyle, onları Hükümet’e ve Erdoğan’a karşı “kışkırtıyor!”

Ne var ki;

Bugünkü Akit’te de okuyacağınız gibi, “İslâmî camia”dan kendisine “bir tek bile destek yok”, tam aksine “tepki” var...

Diyorlar ki;

“O mektupta imalı kışkırtmalar var... Fethullah Gülen, yanlış çıkışları ile kendini yalnızlaştırdı, şimdi kendisine destek arıyor ama biz yokuz.”

Gerçek olan da budur...

Dost modern darbe!

Fethullah Gülen; “Otorite” dediğinden, “Gezi teröristlerine destek” verdiğinden, Başbakan Erdoğan’a “Firavun ve Karun” dediğinden, son olarak da yine Başbakan Erdoğan’a “Beddua” ettiğinden bu yana “yalnız”dır!..

“İslâmî kuruluşlar”dan hiçbiri, kendisini desteklememektedir...

Çünkü İslâmi camia;

Kendilerinin, en az “28 Şubatçılar” kadar, Fethullah Gülen ve grubu tarafından “ötekileştirildiklerinin” farkındadırlar!..

28 Şubatçılar “Post Modern Darbe” yapmışlardı...

Fethullah Gülen ise, Müslümanlara karşı “Dost Modern Darbe girişimi”nde bulunmuştur.

Müslümanlar, bunu hiç unutur mu?..