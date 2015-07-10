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Politika

Yeni Akit'ten: Gül, yakın çevresine 'Çok yakında AKP için elimi taşın altına koyacağım' dedi

Yeni Akit Ankara Temsilcisi Serdar Arseven'in kulis iddiası...

10 Temmuz 2015 13:32

Yeni Akit Ankara Temsilcisi Serdar Arseven, AKP'ye dönüp dönmeyeceği tartışması devam eden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hakkında bir kulis iddiasını gündeme getirdi. Arseven, Gül'ün yakın arkadaş grubu ile yaptığı bir sohbette 'kararsız tutumundan' dolayı serzenişte bulununan arkadaşlarına "AK Parti bizim partimizdir, çok yakında elimizi taşın altına koyacağız" dediğini öne sürdü.

Arseven'in Akit'te "Sağ kompleks... Halaçoğlu’nu da yediler!.." başlığıyla yayımlanan (10 Temmuz 2015) yazısından ilgili bölümler şöyle:

'Yakında Abdullah Gül atağı'

 

Bir kulis bilgisi; 

Sayın Abdullah Gül, “yakın arkadaş grubu ile” sohbet halinde...

“Yakın arkadaşlar”, Sayın Gül’ün “kararsız tutumundan” dolayı serzenişte bulununca...

Sayın Gül, “AK Parti bizim partimizdir, elimizi taşın altına koyacağız” çerçeveli ifadeler kullanıyor.

Ne zaman?..

“Çok yakında!”

Evet; Sayın Gül gibi bir değer, her vakit değer katar...

Yeter ki, “çevresindeki” kimi AK Parti “karşıtlarının” oyununa gelmesin!..

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