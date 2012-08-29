'Yeni Akit'e tavır aldım, Milat'tan kovuldum'

"Sessiz Kalmamak Gerek" kampanyasına ait internet sayfasına iki PKK'linin imzasının Habervaktim sitesine ait IP adresi üzerinden gönderildiğini tespit eden MAZLUMDER eski Genel Başkanı Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Milat gazetesindeki işine son verildi.

Ekim Karaca'nın bianet.org'da yer alan haberine göre, Gergerlioğlu,Milat gazetesinden bir yetkilinin kendisini dün saat 16.30 sıralarında arayarak işine son verildiğini duyurduğunu söyledi. Gergerlioğlu, işine son verilmesinin nedeninin Yeni Akit'in karalama kampanyalarına karşı almış olduğu tutum olduğu görüşünde.

Gergerlioğlu, Yeni Akit gazetesi ve Habervaktim sitesinin gazetecileri hedef alan haberlerinin ardından başlatılan "Sessiz kalmamak gerek" imza kampanyasının öncülerinden.

İmza kampanyasının ardından 23 Ağustos'ta kampanya sayfasına "Furkan Şırnak PKK'lı", "Soreş Kandil Özgürlük savaşçısı" ve "Okşan Özok Ankara KAOSGL mensubu" imzaları girilmiş ve ardından Habervaktim "Teröristler de imza attı" başlığı ile haber yapmıştı.

İmzalardan şüphelenen Gergerlioğlu, yaptığı araştırma sonucunda imzaların 23 Ağustos günü saat 16.49'da 88.226.117.38. numaralı IP adresinden yapıldığını ve bu adresin de Habervaktim'in künyesinde yer alan Rüzgarlı Cad. İ. Müteferrika Sok. No:4/522 Altındağ/ Ankara adresine ait olduğunu tespit etmişti.

'Akit mahallenin kabadayısı gibi takılıyor'

Gergerlioğlu, Milat gazetesiyle bu süreçten önce de bazı sorunlar yaşadığını ifade etti. Yeni Akit gazetesinin gazeteci Ali Bayramoğlu aleyhine yürüttüğü karalama kampanyasıyla ilgili olarak "Hepimiz Ali Bayramoğlu'yuz" başlıklı bir yazı kaleme aldığını ve bu yazının gazetede yayımlanmasının ardından Genel Yayın Yönetmeni Ali Adakoğlu'nun kendisini arayarak yazıdan rahatsızlık duyduğunu ve bu rahatsızlığı bir sonraki yazısında belirtmesini istediğini söyleyen Gergerlioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben de bunun üstüne 'Tekrar Ali Bayramoğlu' başlıklı bir yazı yazarak yayın yönetmeninin 'Hepimiz Ali Bayramoğlu'yuz' yazısından rahatsız olduğunu belirterek yazımın arkasında durduğumu ifade etmiştim ve daha kapsamlı şekilde kendi tezlerimi savunmuştum."

"Son zamanlarda Yeni Akit ve Habervaktim'in insanları hedef gösteren yayın politikalarına karşı başlattığımız "Sessiz Kalmamak Gerek" kampanyamız bu yayın organlarında geniş yer buldu ve pek çok çevreye her açıdan baskı yapmaya başladılar."

"Gazeteyle benim aramda zaten bir sıkıntı vardı. Kimi görüşlerimi sansürsüz şekilde yayınlama konusunda taviz vermiyordum. Onların bir tercih yapması gerekiyordu. Ya benimle yollarını ayıracaklardı ya da beğenmeseler de görüşlerimi yayımlamaya devam edeceklerdi. Onlar yollarını ayırmayı tercih etti."

"Milat gazetesi ile Yeni Akit gazetesi arasında bazı değişik bağlantılar olduğunu düşünüyorum. Ancak öte yandan Yeni Akit'in 'Bana bulaşmayın; ben mahallenin kabadayısıyım' tarzında bir üslubu var."

"Bu üslup 28 Şubat döneminde Hürriyet gazetesinin rolünü hatırlatıyor bize. 'Kimse bana dokunamaz, dokunanı yaşatmam, sustururum' tavrı iki farklı dönemde iki farklı örnek için oldukça büyük benzerlik taşıyor.

'Susmayacağım'

Gergerlioğlu, kendine ait blog sayfasından da Milat gazetesi ile yollarının ayrılmasıyla ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:

"28.08.2012 günü öğleden sonra Milat gazetesinden arayan bir yetkili köşe yazarlığı yaptığım gazetenin benimle yollarını ayırdığını açıkladı. Nedenini sorduğumda ise "Son zamanlarda Taraf gazetesinde YeniAkit gazetesi ile ilgili çıkan yayınlar gazete yönetiminde rahatsızlık oluşturdu" açıklaması yapıldı."

"Habervaktim web sitesinin organize ettiği ve YeniAkit gazetesinin destek verdiği çirkin tezgahı ortaya çıkarmamızdan saatler sonra gazetenin tarafımıza yönelik yaptığı tebliğ dikkat çekicidir."

"Yıllardır Türkiye ve dünya siyasetini yakından takip eden, insan hakları eksenli bir bakış açısıyla olayları değerlendiren bir kişiyim. İslami hassasiyetim bana hep farklı kesimlerin uğradığı mağduriyetlere bigane kalmamamı öğütledi. Hakaret ve iftiralara uğrayan mağdur ve mazlumlarla dayanışmanın lüzumu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Kim ve nerede olursanız olun ilkesel ve ahlaki tutumun sizi değerli kılacağını daha iyi anlıyorum."

"Bir başkasının hakkı için hep birlikte adalet, vicdan ve insan hakları mücadelesi yapmaya devam edeceğim, edeceğiz. Hangi ideoloji, din ve ırktan olursa olsun erdemli insanlarla beraber adalet talep eden ve sessiz kalmamak gerektiğine vurgu yapan yürüyüşümüz devam edecek."

"Fikirlerimizi beyan etmenin, ortak iyi için hareket etmenin sayısız yolu vardır. Bu dünyaya karşı olan vazifelerimizi yerine getirmenin ilke ve değerler hesaba katmaksızın olmayacağı ortaya çıkmıştır. Susmayacağım. Kişisel web sitemde ve farklı mecralarda en doğrunun izini sürmeye devam edeceğim." (EKN)