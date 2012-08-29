Akit için başlatılan kampanyaya PKK'lıların imzasını kim ekledi?

Asılsız iddialarla gazetecileri hedef gösteren Yeni Akit’e karşı İslami kesimden aydınların başlattığı imza kampanyasının, bu gazeteye yakın internet sitesi habervaktim.com tarafından sahte imzalar kullanılarak gözden düşürülmeye çalışıldığı iddia edildi.

Söz konusu gazetenin ırkçı ve ayrımcı yayınlarına karşı Mazlum- Der eski Genel Başkanı Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun öncülüğünde, “Adalet Talebimiz Var İnisiyatifi” adıyla başlatılan imza kampanyasına İslami kesimden pek çok aydın destek verdi.

Habervaktim.com isimli internet sitesinde, kampanya metnini PKK’lı olduğu öne sürülen Furkan Şırnak, Şoreş Kandil ve Okşan Özok adlı Kaos GL Dergisi çalışanlarının imzaladığına dair “Teröristler de imza attı” başlıklı bir haber yayımlandı.

Eklemeyi Akkaya yaptı

Dicle Baştürk'ün Taraf'ta yer alan haberine göre, haberlerin ardından harekete geçen Gergerlioğlu, bilgisayar mühendisi bir arkadaşıyla, söz konusu iki PKK’lının ve Okşan Özok’un metinde yer alan imzalarını araştırdı. Yapılan araştırmada, söz konusu imzaların metne eklendiği bilgisayarın IP numarasının habervaktim.com Genel Yayın Yönetmeni Fatih Akkaya’ya ait olduğu tesbit edildi. İmzaların yollandığı Akkaya’ya ait e-posta adresi habervaktim.com sitesinin künyesinde de yer alıyor.

'Görür görmez şüphelendik'

Konuya ilişkin olarak konuşan Gergerlioğlu, şunları söyledi: “Haberi görür görmez şüphelendik. Hemen araştırmalara başladık. Allah’tan dijital çağdayız. Arkasında iz bırakıyor bu işler. Bu durumu araştıran arkadaşımız bilgisayar mühendisi ve alanında çok iyi. Ciddi bir araştırma yaptı. Bunun sonucunda IP adresinin Fatih Akkaya’ya ait olduğu ortaya çıktı. Bu çok korkunç bir olay. Türk basınında bu kadar etik dışı bir davranış sergileniyor.

Yaptığımız teknik araştırmaya göre art arda gelen bu üç imzanın girildiği IP No: 88.226.117.38. 23- Ağustos günü saat 16:19’da siteye giriş yapıp 16:49’a kadar sitede kalmış. Yukarıda ayrıntısı ile anlattığımız imzaları atıp çıkmış. Bu numarayı araştırdığımız zaman karşımıza IP’nin bulunduğu yerin adresi Habervaktim Genel Yayın yönetmeni Fatih Akkaya çıkıyor. Adres ise Rüzgarlı Cad. İ. Müteferrika Sok. No:4/522 Altındağ yani Habervaktim sitesi künyesinde belirtilen işyeri adresi.”

Yeni Akit gazetesinin ve habervaktim.com adlı sitenin nasıl yayıncılık yaptığını herkesin bildiğini belirten Gergerlioğlu, “İmza kampanyasına başladığımızda da herkes ‘aman ben bulaşmamayım’ diyordu. ‘Bana da ithamda bulunabilirler’ diye uzak durmaya çalışıyorlardı. Ancak bunların onları daha da şımartacağını, daha da yanlış işler yaptıracağını düşünerek bu konunun üzerine gitme kararı aldık. İmza kampanyası başlattık. Ardından da böyle bir iftira kampanyası başladı. Böyle bir gazetecilik anlayışına karşı toplumun her kesiminin mücadele etmesi lazım” diye konuştu.

'Site hakkında suç duyurusu'

Akit ’in yaptıklarıyla, Türkiye demokrasisine de zarar verdiğini söyleyen Gergerlioğlu, “Hükümetlerin sorunların çözümüne yönelik yaklaşımlarını değiştiriyor. Kürt sorunu karşısında çözüm olabilecek demokratik hareketler karşısında kişiler hedef tahtasına oturtuluyor. Bunun nedeni Türkiye’yi çözümsüzlüğe götürmek, sorunun çözümü karşısında fikir sahibi olup da bu konuda fikrini beyan etmeyi mahkûm ettirmek” dedi.

Gergerlioğlu’nun avukatı Mustafa Ercan da, habervaktim.com’da yapılan haberlere ilişkin suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek, Akkaya hakkında da “hakaret ettiği” gerekçesiyle tazminat davası açacaklarını söyledi.

'İnananlara oyun oynanmakta'

Sitenin ismini kampanyaya eklediği İnsanca Yaşamı Destekleme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Okşan Öztok da, söz konusu yayın grubunun daha önce de saldırılarına maruz kaldığını hatırlatarak, şunları söyledi: “Daha önce bir eşcinsel oluşumun paneline katılan Zafer Üskül ile ilgili haberler üzerine sabit bir numaradan arandım. Arayan kişi Akşam muhabiri olduğunu söyledi. Panel ile ilgili sorular sordu. Kapadı telefonu. Konuşmama bir ek yapmak için beni arayan numarayı aradığımda Vakit gazetesi Ankara Bürosu diye biri açtı. Üç kâğıt yapmışlardı. İnananlara benim üzerimden bir oyun oynanmaktadır.

Akkaya iddiaları reddetti

İmzaların eklendiği bilgisayarın IP adresinin kendisine ait olduğu belirlenen habervaktim.com Genel Yayın Yönetmeni Fatih Akkaya ise, “Oraya her girenin istediği isimle istediği kadar imza attığını gösteren veriler vardı. Biz bunun basitliğini haberleştirdik. Onun dışındaki iddialarla ilgili bilgi sahibi değilim” dedi.

İmzacıların demeçlerini çarpıtmışlardı

Yeni Akit ’in nefret söylemine karşı imza kampanyasına katılanlara, gazete tarafından telefon açılarak “Yakışıyor mu size Ermenilerle birlikte imza vermek” dendiği, verilen yanıtların da çarpıtılarak haberleştirildiği daha önce ortaya çıkmıştı. “Çirkin Tezgâh Deşifre Oluyor” başlıklı habere göre, pek çok kişinin ismi haberi olmadığı halde imzacılar arasında yer almıştı, kampanyaya katılan birçok kişi de tepkinin gazeteye yönelik olduğunun farkında değildi. Haberde bazı aydınların imzalarını çektikleri de ifade ediliyordu. Ömer Faruk Gergerlioğlu, kimsenin imzasını çekmesinin söz konusu olmadığını hatırlatarak, “Akla hayale durgunluk veren bir tezvirat içindeler” demişti. Gergerlioğlu, İslami kesimden imzacıların aranarak “Akit ’e karşı bir lince nasıl katılırsınız” dendiğini kimisine de “Falanca Solcuyla, Ermeni’yle nasıl birarada olursunuz” şeklinde psikolojik baskı yapılmaya çalışıldığını anlatmıştı.