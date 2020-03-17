Yeni Akit yazı işleri müdürü: TTB çalışanlara kafa izni verdirip, ölümlerin çoğalmasına zemin hazırlama peşinde

Yeni Akit yazı işleri müdürü Ali Karahasanoğlu, Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB), 'sağlık çalışanlarına izin verilsin' çağrısı yaptığını iddia ettiği yazısında, "Hani bu açıklamaya imza koyan birisini karşımızda görsek.. Sopa ile kovalayasım gelir.." ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu, Koranavirüs'e işaret ederek, milyonlarca insanı tehdit eden bir salgın hastalıkta, Türk Tabipleri Birliği'nin sağlık çalışanlarına 'kafa izni' verdirip, ölümlerin çoğalmasına zemin hazırlayacak 'vahim hatalar' peşinde koştuğunu ileri sürdü.

Yazının tamamı için tıklayın...