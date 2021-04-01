Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: Sözen 1994’te batırdı, Ekrem de 2023’te CHP’yi batıracak!

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, Nurettin Sözen’in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemine atıfta bulunarak, “Sözen 1994’te batırdı, Ekrem de 2023’te CHP’yi batıracak!” görüşünü savundu.

Karahasanoğlu yazısında, “İSKİ Genel Müdürü Ergün Göknel’in, ihalelerden haksızca elde ettiği milyonları, metresine aktarmasıydı. Şimdi de Ekrem İmamoğlu yüzünden CHP, 2023 seçimlerini yerlerde sürünerek kaybedecek.. Bir İstanbullunun.. Şu salgın döneminde.. Gerek İstanbul’da olsun, diğer illerimizde olsun.. İnsanlarımız can verirken.. İstanbul’daki toplu ulaşımda, iki tane ek sefer koyamayan belediyenin beceriksizliği yüzenden, virüs her gün onlarca kişiye bulaşırken.. Büyükşehir Belediye Başkanı’nın, değil yurtdışındaki bir müzayedeyi takip edip, ordan bir şeyler almasını..Bir dakikasını bile, böyle şeylere ayırmasına onay verebilir mi? Hangi akıl sahibi sosyal demokrat, böyle bir izansızlığa destek verebilir? Halep orda ise, arşın burda.. İstedikleri numaraları çevirsinler.. İstedikleri algıyı oluştursunlar.. Hatta önümüzdeki seçimde.. AK Parti’nin artıklarını da açık açık yanlarına çeksinler.. Ahmet Davutoğlu’lar, Ali Babacan’lar.. Açık açık Ekrem İmamoğlu’nu desteklesinler.. Seçmenin tokadını, hep birlikte yesinler.." ifadesini kullandı.