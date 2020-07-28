Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: Solcuların işi katili mağdur, maktulü suçlu göstermek

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, "Gelin de solculara hayran(!) olmayın.. Adamlar cinayet işliyorlar. Ellerinde tabanca ile olay mahallinde suçüstü olmuş bir halde durur iken birdenbire olayın görgü şahidinin eline tabancayı tutuşturup, “İşte bu öldürdü” deyip, kendilerini sorumluluktan kurtarıyorlar. Katili şahit, şahidi katil yapıyorlar. Faili mağdur, mağduru fail haline getiriyorlar" görüşünü savundu.

Karahasanoğlu, "Ayasofya’nın açılışı ile ilgili olarak yaşadıklarımız da o... Ali Erbaş’a yönelik haksız isnatlar eşliğindeki suçlamalarda yaşadığımız da o.. Baro seçim sisteminde yaşadıklarımız da o.. Sosyal medya düzenlemesinde yaşadıklarımız da o... Pınar Gültekin cinayetinde yaşadıklarımız da bu... HDP’li iki milletvekilinin, tecavüz ve eşini aldatma sonrasında kadını tehdit suçlamalarında da yaşadığımız bu... İstanbul Sözleşmesi’ne 'kadına karşı şiddeti önleme sözleşmesi' tanımı yapmalarında da yaşadığımız bu..." düşüncesini dile getirdi.

Karahasanoğlu, "Sosyal medya düzenlemesinde yol yarılandı.. Onun da kanunlaşmasına az kaldı.. Sosyal medya düzenlemesinde de, solcular yine Ali’nin takkesini, Veli’ye giydirme peşindeler.. Küresel sermayenin şirketlerine, para kazandırma amacı ile, konunun kanuni düzenlemesinin yapılmasını engellemeye çalışıyorlar. 'Sansür gelecek' diyorlar. Afedersiniz, biz bu söylemi, internet ile ilgili düzenleme yapılır iken.. Radyo televizyonlar ile ilgili düzenlemeler yapılır iken de dinlemedik mi? Ekranlar ortada, internette yapılanlar ortada... Yazmadığınız daha ne kaldı? Atmadığınız hangi iftira kaldı?" ifadesini kullandı.

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