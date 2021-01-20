Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü, Rakel Dink’i hedef aldı: "Suçlu, devlet" diyen bir küstahlıkla karşı karşıyayız, bunları şımartanlar kimler?

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, 14 yıl önce katledilen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in eşi Rakel Dink’i bugünkü yazısında hedef aldı.

Karahasanoğlu, “Hrant Dink.. Hrant Dink.. Binlerce askerimiz, polisimiz şehid oldu.. Şahsen bana sorsanız, 10 tanesini söyle deseniz.. Tamamlayabileceğimden emin değilim.. Ama Hrant Dink’i ezberledik.” görüşünü savundu.

Hrant Dink’in öldürülmesinin 14. yıl dönümü anmasında konuşma yapan Rakel Dink’e yönelik olarak Karahasanoğlu yazısında, “Öldüren, devleti ele geçirmek isteyen FETÖ bile olsa. Ben onu suçlu görmüyorum.. Devlete el koymak isteyen Ergenekoncular bile suçu işlemiş olsa, ben onları suçlu görmüyorum. Suçlu, devlet’ diyen bir küstahlıkla karşı karşıyayız. Öyle bir küstahlık ki.. ‘Eşimin davası 14 yıldır devam ediyor. Bu 14 yılda bir cinayet davasını çözemediler. Çünkü maksat çözmek değil.’ Bu ülkede Eşref Bitlis gibi bir general şehid edilmiş, bir kişi yargılanmamış.. Dosyası kapatılmış. Bu vatan için şehid olmuş binlerce kişinin dosyaları kapatılmış.. Sanki gerçekten suçlu devlet olsa ve o devlet, tüm bu suçları işleyen aynı devlet olsa. Eşref Bitlis dosyasını kapatan devlet, Hrant Dink dosyasını kapatamazmış gibi, devlete hakaret içerikli sözler saygısızca, küstahça söylenen sözler...Bunları şımartanlar kimler? Bir avuç CHP’li.. Bir avuç HDP’li.. Ve bunlara şirinlik meraklısı, bizim mahallenin bir avuç entel-danteli!” ifadesini kullandı.