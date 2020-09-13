Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: PKK, kahvaltı sofrasına İyi Parti ile oturarak milleti zehirleyecek!

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, üç yılı aşkın süredir Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik kahvaltı çıkışını yorumladı. Karahasanoğlu, "PKK, kahvaltı sofrasına İP ile oturarak milleti zehirleyecek!" görüşünü savundu.

Karahasanoğlu, "Bir iyileşme olacak ise. Bir değişim yaşanacak ise.. PKK’nın teröristliğinin kabulü ile olabilir.. PKK’nın silah bırakması ile olabilir.. Ama.. Çözüm sürecinde, PKK’ya silah bıraktıracak bir anlaşmayı ölümüne itibarsızlaştırmak isteyip, AK Parti’ye bunun üzerinden hakaret üstüne hakaret savuranlar.. Şimdi kendileri.. Silah bıraktırmayı bir kenara koyun.. PKK terörist olarak bile kabul edilmeksizin.. Sadece, şehit ailelerine ziyaret ile, ağzımıza bir parmak bal çalıp, HDP ile İyi Parti ittifakına zemin hazırlamaya kalkıyorlarsa.. Kusura bakmasınlar. Bu millet aptal değil." düşüncesini dile getirdi.

Karahasanoğlu, "Kahvaltı sofrasına İyi Parti’yi çağırarak.. Milleti zehirlemek isteyenler varsa..Oturup, biraz daha düşünsünler.." ifadesini kullandı.

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