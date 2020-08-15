Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: Pınar Gültekin'i, Duygu Delen'i öldüren tiplemeler hep laik; öldürülenler ise Ahmet Hakan gibilerin dolduruşuna gelen kızlarımız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu dönem 'kızlı-erkekli' evlere yönelik devletin tedbir almak istediğini ancak solcu ve laikçilerin buna engel olduğunu söyleyen Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, dün Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu Delen'in Mehmet Kaplan'ın evinin camından 'düşerek' şüpheli bir şekilde ölmesiyle ilgili, "Bu tartışmaların yaşanmasının üzerinden 7 yıl geçtikten sonra şimdi toplum olarak bedeller ödüyoruz" dedi.

Ahmet Hakan'ın 'kızlı-erkekli evler' tartışmasının yaşandığı 2013 yılındaki görüşlerini hatırlatarak tepki gösterek Karahasanoğlu, "Yok abi, ne haddimize. Devlet, kızlı-erkekli eve nasıl girebilir ki? Giremez. Giremediği için de erkeğin adı 'Mehmet K.' diye veriliyor" dedi. Karahasanoğlu sözlerinin devamında da İstanbul Sözleşmesi'ni hedef aldı.

"Bir yandan 'erkek şiddeti'ne isyan ediliyor gibi görünür iken bir yandan da şüpheli erkek korunup kollanıyor. 'Düştü' diye özetlenen olayın görüntülerinde, resmen 'ölmüş' bir cesedin yere atıldığı belli iken, 'Kız 4. kattan düştü' diye millet uyutulmaya çalışılıyor" diyen Karahasanoğlu, Pınar Gültekin, Zeynep Şenpınar cinayetlerini hatırlatarak şunları kaydetti:

Biri bar sahibi. Biri evlenmeden bir kızla gayri meşru hayat yaşayan. Diğeri alkol alıp kadın ezen, sonrasında 17 yaşındaki kızla bir evde buluşan. Hep laikçi tiplemeler.

"Çağdaş hayat" savunucusu erkek tiplemeleri.. Öldürülenler ise, A. Hakan ve benzeri tiplemelerin dolduruşuna gelen kızlarımız. Ya suçlananlar? Suçlananlar, yine dindarlar. Ne diyeyim? Ah Abdurrahman abi ah. Bütün suç sende!

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