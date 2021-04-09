Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü, özür dileyen Ahmet Hakan'ın eleştirdi: İşte bu, emekli amirallerin bu ülkede ne kadar güçlü olduğunun delilidir

Hürriyet gazetesi, 103 emekli amiralin imzaladığı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin sözleri sonrası başlayan tartışmalara ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın "takke ve cübbe" giydiği bir fotoğrafının basına yansımasına ilişkin olarak yayınlanan bildiriyi 'darbe bildirisi' olarak nitelendirirken, imzası olan emekli amirallerin CHP üyesi yakınlarının da listesinin yer aldığı Sabah gazetesi haberine imzasız bir şekilde yer verdi. Hürriyet, daha sonra 'fişleme' tepkilerine neden olan haberin başlığını ve metnini değiştirdi. Demirören Grubuna ait Hürriyet gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, dünkü köşe yazısında söz konusu haber için özür dileyerek, “Bu haber, Hürriyet’in yayıncılık ilkeleriyle bağdaşmamaktadır” dedi. TIKLAYIN - Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "fişleme" tepkilerine neden olan haber için özür diledi: Hız kazasıydı