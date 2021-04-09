Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü, özür dileyen Ahmet Hakan'ın eleştirdi: İşte bu, emekli amirallerin bu ülkede ne kadar güçlü olduğunun delilidir

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın "fişleme" tepkilerine neden olan 103 amiralin yakınlarıyla ilgili haber için okurlarından özür dilemesine tepki gösterdi.
“Emekli amiraller, gazetelere özür dilettiriyorlar” diyen Karahasanoğlu, “Yetmiyor bir de özür dileniyorsa, özür dilenirken de ‘Buradan açıkça ilan ediyorum: Bu haber, Hürriyet’in yayıncılık ilkeleriyle bağdaşmamaktadır’ şeklinde iddialı ve kendilerini bağlayan cümleler sarfediliyorsa; yetmiyor ‘Bu haberin mağdur ettiği herkesten ve okurlarımızdan özür diliyoruz’ ifadeleri ile, gazete başını öne eğiyorsa, işte bu, emekli amirallerin, bu ülkede ne kadar güçlü olduğunun delilidir. Kimse laga luga yapmasın” diye yazdı.
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Hürriyet gazetesi, 103 emekli amiralin imzaladığı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin sözleri sonrası başlayan tartışmalara ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın "takke ve cübbe" giydiği bir fotoğrafının basına yansımasına ilişkin olarak yayınlanan bildiriyi 'darbe bildirisi' olarak nitelendirirken, imzası olan emekli amirallerin CHP üyesi yakınlarının da listesinin yer aldığı Sabah gazetesi haberine imzasız bir şekilde yer verdi. Hürriyet, daha sonra 'fişleme' tepkilerine neden olan haberin başlığını ve metnini değiştirdi. Demirören Grubuna ait Hürriyet gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, dünkü köşe yazısında söz konusu haber için özür dileyerek, “Bu haber, Hürriyet’in yayıncılık ilkeleriyle bağdaşmamaktadır” dedi.
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