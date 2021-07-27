Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü, Nevşin Mengü ve Cemil Kılıç’ı hedef aldı: Eğer bu ülkede darbe olursa en önce alkış tutacak olan bu rezil kişiler, ne size ne bize acımayacak

Yeni Akit Yazı İşleri Müdür Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında, Cumhurbaşkanı'nın başbakanı görevden aldığı ve meclisin yetkilerini dondurduğu Tunus'ta yaşananlarla ilgili sosyal medya paylaşımı ve açıklamalarına tepki gösterdiği gazeteci Nevşin Mengü ile ilahiyatçı Cemil Kılıç’ı hedef aldı.

“1997’deki darbenin benzerini Tunus’ta yaptılar. Tunus’taki 2019 cumhurbaşkanlığı seçimindeki kirli ittifakın benzerini de Türkiye’de 2023’de yapmaya hazırlanıyorlar. Evet, Tayyip Erdoğan, hiçbir zaman % 18’lere inmez. İkinci tura seçimi bırakmaz ama velev ki bıraktığını söyleyelim, yine birinci çıkar ama birilerinin tezgâhladıkları oyunu hatırlatalım ki, çevremizde birkaç kişi ile de olsa, kandırılan var ise, onların da gözlerini açmış olalım. İşte plan bu” görüşünü ifade eden Karahasanoğlu yazısının devamında Nevşin Mengü’nün Tunus’ta yaşananlarla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımına işaret edip, “Utanmaz” dedi.

Karahasanoğlu, ilahiyatçı Cemil Kılıç’ın da Tunu’ta yaşananlarla ilgili değerlendirmelerini hatırlattığı yazısında şunları kaydetti:

“Bu darbeci kafalar, hakettikleri cezayı almadıkları için gazeteci sıfatını kullanarak, kafalarındaki darbeciliği topluma dayatıp, cezasız kalmak için bizim mahallenin sözde vicdanlılarından da destek aldıkları için.

Şimdi Tunus’taki zalimliğe açık açık destek veriyorlar. Hiç utanmadan, % 18 oy almış bir cumhurbaşkanının, oturduğu yerden seçilmiş hükümeti darbe ile görevden uzaklaştırılmasına alkış tutuyorlar. İşte bu rezil adamlara acıyan insanlarımıza hatırlatayım. Eğer bu ülkede (“Allah korusun” diyelim) bir darbe olursa en önce alkış tutacak olan bu rezil kişiler, ne size, ne bize milim acımayacaklardır.

Bugünlerde ‘hukuk devleti’ süslü cümleleri ile karşımıza geçip, bize ders vermeye kalkan saf dindarlarımız da, bu darbecilerin başarılı olduğu Türkiye’de, ‘Ah-vah’ etmekten başka bir şey yapamayacaklardır.”

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