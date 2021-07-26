Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said, hükümeti görevden aldı ve parlamentonun yetkilerini dondurdu

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İktidar partisi karşıtı protestoların siyasi krizi büyüttüğü Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu açıkladı.

Said'in açıklamasının ardından binlerce Tunuslu sokağa inip bayraklar sallayarak ve arabalarının kornalarıını çalarak kutlama yaptı.

Reuters'ın aktardığına göre pazar akşamı parlamento binasının etrafını askeri araçlar sardı ve Parlamento Başkanı Raşid Gannuşi içeri alınmadı. Kalabalığın, Gannuşi'nin geri çevrilmesini alkışladığı belirtildi.



Parlamentonun etrafındaki güvenlik güçleri

Pazar gününün erken saatlerinde Tunus'un çeşitli şehirlerinde insanlara sokağa çıkmış ve iktidarı ekonomiyi kötü yönetme, yozlaşma ve yüksek Koronavirüs enfeksiyon oranlarıyla suçlayan eylemler düzenlemişti. Parlamentonun önünde toplanan yüzlerce kişi iktidardaki "ılımlı İslamcı" Nahda Hareketi'ne ve Başbakan Meşişi'ye karşı slogan attı.

Protestolarla geçen günü ardından Said, kendi yetkilerini kullanarak hükümeti görevden aldığını ve meclisin yetkilerini askıya aldığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Said, tüm milletvekillerinin de dokunulmazlığının kaldırıldığını ve parlamento yetkilerinin 30 gün boyunca donuk kalacağını bildirdi.

Said, cumhurbaşkanlığı makamının yürütme yetkilerini devralacağını ve ona kendisinin atadığı bir başbakan liderliğindeki hükümetin destek olacağını dile getirdi.

Muhalefet "darbe" dedi

Nahda lideri Gannuşi, yapılan hamleyi bir "darbe" olarak nitelendirdi ve Arap Baharı'na göndermede bulunarak destekçilerine, "14 Ocak 2011'miş gibi" sokağa çıkma çağrısında bulundu.

Gannuşi, "Kurumların hala ayakta olduğuna inanıyoruz. Nahda destekçileri ve Tunus halkı devrimi koruyacaktır" diye konuştu.

Parlamentoya alınmayan Gannuşi, bölgeden ayrıldı.

Devrimden önce yasaklı olan Nahda Partisi, 2011'den bu yana en başarılı parti oldu ve çeşitli koalisyonlarda yer aldı.

Sokaklarda kutlamalar yapıldı

Büyük kalabalıklar, Cumhurbaşkanı'nın hükümeti devirmesini sokaklarda kutladı.

Said'in konuşmasından sonra sokağa çıkan Lamia Meftahi isimli bir kadın, "Onlardan kurtulduk. Bu devrimden bu yana en mutlu an" dedi.

Cumhurbaşkanı Said de kısa süre sonra sokaklardaki kutlamalara katıldı.