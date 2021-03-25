Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: Nerede ise, “İstanbul Sözleşmesi feshedildi, cinayetler üç misli arttı bile” diyecekler

Denizli'de boşanma aşamasındaki eşi Erkan Sivrikaya tarafından öldürülen Meral Sivrikaya, İzmir’de nişanlısı Fırat Köksal tarasından öldürülen Nagihan Üste, Osmaniye’de öğle hakkında uzaklaştırma kararı bulanan eşi Cemil Fikirli tarafından öldürülen Serpil Fikirli, Antalya’da cezaevinden izinli çıkan boşanma aşamasındaki eşi Besat Doğan tarafından öldürülen Rabia Doğan, Adana’da evinde ölü bulunan Elif Atay, İstanbul’da bıçaklanarak öldürülen Teyo 23 Mart'ta basına yansıyan kadın cinayetleri oldu. Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu ise "Bir günde 6 kadın cinayeti doğru mu?" başlıklı yazı kaleme aldı.

Karahasanoğlu yazısında, "İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi üzerinden AK Parti’ye ve özellikle de Tayyip Erdoğan’a saldıran saldırana.. Rakamları çarpıtarak, ahlaksızca ithamlarda bulunan bulunana.. Nerede ise, 'İstanbul Sözleşmesi feshedildi, cinayetler üç misli arttı bile' diyecekler.. Kafadan sallamıyorum. 'Bir günde 6 cinayet' diye haber yapıldı, bu ülkede.. Bakıyorsunuz.. Aynı gün mü cinayetler? Ne gününü veriyorlar, ne ayrıntısını.. Salla gitsin, mantığı.. Nasıl olsa, hesabını soran kimse yok.. Sanki bu ülkede daha çok kadın öldürülürse, mutlu olacaklar.. Kaldı ki.. İktidarın görevi nedir? Cinayetin işlenmemesi için tedbirleri almak.. Ama daha önemlisi.. Cinayeti işleyenin yakalanmasını ve hesap sorulmasını sağlamak" ifadesini kullandı.