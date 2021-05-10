Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü'nden Kılıçdaroğlu'na: Mafya babası mı, ana muhalefet partisinin genel başkanı mı?

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kanal İstanbul ile ilgili sözleriyle ilgili olarak, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan bahsediyorum... Mafya babası mı? Yoksa ana muhalefet partisinin genel başkanı mı?" dedi.

Karahasanoğlu, Kılıçdaroğlu'nun “Kanal İstanbul ihalesine girecek ülkeye mesafe koyacağız, paralarını kesinlikle ödemeyeceğiz" sözlerini hatırlatarak, "Gelme ihtimalin yok ama. Sen iktidara gelirsen, yapılmış ihalenin parasını, nasıl ödemeyeceksin? Mevcut iktidara bile, “Hukuk devleti olma” çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, uluslararası arenada, Türkiye’yi rezil edecek böyle bir söyleme nasıl imza atabiliyor, şaşırmamak elde değil.. Düne kadar, “AK Parti iktidarı, yandaş 5 müteahhite para kazandırmak için gereksiz yere yol yaptırıyor, köprü yaptırıyor” diyordu. Bazı aklı kıtlar da, bu yalanlara inanıyordu... Aklı kıtlar sormuyordu, 'Seni destekleyen TÜSİAD’ın diğer üyeleri niye o ihalelere girmiyor?'" ifadesini kullandı.

Karahasanoğlu, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Sabahtan akşama kadar, “Hukuk devleti.. Hukuka bağlılık.. Yargıya güven” edebiyatı yapan Babacan’lı, Davutoğlu’lu partiler de dahil olmak üzere, hepsi toptan cevap versin:

“Kredi veren banka günü geldiğinde görür” ne demek?

Söyle Ali Babacan?

Söyle, Şehir Üniversitesi için kamu bankasından aldığın kredileri ödeyemediğin halde, kendine kıyak yapılmasını isteyen Ahmet Davutoğlu...

Söyleyin, şirketleri böyle tehdit etmek, hangi hukuk devletinde mümkündür?

Mafya babalarından şikayetçi olduğumuz eski günlere mi dönüyoruz...

Mafya babalarının yerini, seçim kazanmayı artık hayal bile edemeyen siyasiler mi alacak?

Burası muz cumhuriyeti mi ki?

Daha iktidara gelmeden insanlar, şirketler, kurumlar böyle tehdit ediliyorlar?

Ve esas önemlisi, iktidara gelmeden insanlar, kurumlar, şirketler böyle tehdit edilirlerse, kim bilir bunlar iktidara geldikten sonra, neler yaparlar, neler!"