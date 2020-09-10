Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü’nden kendisine “Paçavranın yazarı” diyen AKP’li vekile: Partisinin ve babasının hatrı var

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu kendisine "Paçavranın yazarı" diyen AKP İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut'a bugünkü köşesinden yanıt verdi. Karahasanoğlu, "İlk gün cevap verecek olsam. Belki öfke ile ağır sözler sarfedecektim.. Oysa partisinin hatırı ve babasının hatırı var." düşüncesini dile getirdi.

Karahasanoğlu, "Yazımda o tarikat lideri görüntülü kişi için, 'Bir kadının, senin evinde ne işi var? O kadının kızının senin evinde ne işi var' diye sorgulamama.. İslam’ın mahremiyet noktasındaki emirlerini hatırlatarak, tarikatteki kişileri suçladığım ifadelerimi..Sanki mağdur kız ve anneyi suçluyormuşum gibi gösteriyor.. İslam; tarikat şeyhi de olsa, sıradan bir kişi de olsa, bir kadın ile baş başa kalınmamasını emreder.. O kızla, baş başa olunmaması emredilir.. Ben bunu hatırlatırken.. Yani sadece kamuoyunda tartışılan o malum tarikat liderinin somut eylemdeki ahlaksızlığını değil, İslam’ın emri gereği, o ahlaksızlığa gidecek yolu da kapatmaya çalışırken.. 'İslam’dan nasibi olmayan' biri olarak gösteriliyorum." görüşünü savundu.

Karahasanoğlu, "Hepsine eyvallah... Hayret ettiğim şey şu ki.. AK Parti listesinden, hem de Abdurrahman Dilipak’ın, onun eşi hanımefendinin, kızlarının, gelinlerinin, oğullarının oyları ile TBMM’ye seçilen bir milletvekili.. Dilipak’a ve gazetesine, ettiği hakaret sözcüğünü.. Şöyle bir araştırdım.. PKK’nın teröristlerini övmekle ünlü Birgün gazetesi için sarfetmemiş. LGBTİ’lerin ahlaksızca afişlerini birinci sayfalarından verip, 'Onur yürüyüşü yaptılar' diye yazan Cumhuriyet gazetesine layık görmemiş.. Cumhurbaşkanı ve tüm AK Partili yöneticiler için 'Analarını satarlar' diyen Oktay Ekşi’nin gazetesi için yapmamış.. Devam etmek istemiyorum.." ifadesini kullandı.

Karahasanoğlu yazısında şunları kaydetti:

Kendilerine sabahtan akşama kadar küfreden, hayatlarında bir defa bile AK Parti’ye destek çıkmamış bu kişilere etmediği bir saygısızlığı.. Bir kadın olarak.. Akit’e ve Dilipak’a ve bana yönelten Tuba Hanım.. O saygısızlığı ettikten sonra da.. Birgün, Cumhuriyet, Sözcü, Oda TV, Sputnik... Hepsinde, övgülere mazhar oluyorsa.. Bir düşünmesi lazım.. Benim söyleyeceklerim, “partisinin ve babasının hatırına” şimdilik bu kadar..

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Ne olmuştu?

AKP milletvekili Durgut, Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Karahasanoğlu'nun 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunma suçundan tutuklanan Uşşaki tarikatı liderine yönelik yazısına tepki göstermişti.

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