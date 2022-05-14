Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü'nden Kaftancıoğlu yorumu: Başak Demirtaş'a küfür eden kişi tutuklanınca "adalet yıkıldı" diyen kimse çıktı mı? 

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen 4 yıl 11 ay 20 günlük cezanın onanmasına tepki gösterenleri eleştirdi.

"Kaftancıoğlu’na verilen cezaya itiraz edip, “Adalet yıkıldı” diyen herkese hodri meydan" diyen Karahasanoğlu, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Selahattin Demirtaş’ın eşine benzer küfrü eden kişi için ne dediniz? O kişi tutuklandı, ceza aldı... 'Adalet yıkıldı' diyen bir kişi çıktı mı? Biz dahil, hiç kimse, 'Eşi teröristlerin heykelini dikecek. Kayınbiraderi zaten Kandil’de, küfürü hakketti' dedik mi? Demedik...

Ama onlar, hem küfür ediyorlar, hem de ceza alınca, 'Adalet yıkıldı' diyorlar... Eğer sizler, küfürü hak olarak görüyorsanız, batsın sizin adaletiniz, batsın sizin haklarınız."

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