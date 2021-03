Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü’nden İBB Başkanı İmamoğlu’na: Beylikdüzü’ndeki imamını da al, Eyüp Sultan’a gel, Yasin’i oku, ardından tövbe et

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas’ın CHP İBB grubunda mevsimlik işçi alımlarına ilişkin yaptığı konuşmada kullandığı, "100 kişi alınıyorsa işe, 35 CHP, 15 İYİ Parti, 15 diğerleri, 20-25 de İBB kariyer üzerinden gidiyor. Süreç bu şekilde" ifadelerine tepki gösterdi.

Ayrıca Karahasanoğlu, “Diğerleri başlığı altında, HDP’ye de hisse veriliyor. Siz de hiç ses çıkartmıyorsunuz” diyerek de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu’na sitem etti.

CHP’li Nas üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP’li Ekrem İmamoğlu’na bir kez daha ‘Sülün Osman’ benzetmesi yaparak yüklenen Karahasanoğlu, “Beylikdüzü’ndeki imamını da al, Eyüp Sultan’a gel.. Yasin’i oku, ardından tövbe et. Yok yok. Özgür Nas’ın anlattıklarından değil. Bu daha yolsuzluğun küçücük bir damlası. İşçi alımı ne ki? Bu işin iştirak paylaşımı var. Bu işin ihaleleri var. Bu işin kredi alımları, partililere peşkeş çekilen belediye imkanları var. Çık itiraf et, tövbe et Ekrem Bey” sözlerini kaydetti.

