Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü’nden eski Saadet Partisi Genel Başkanı Kamalak’a: Yalan söylüyorsunuz, yalancılık yapanlarla yol yürüyorsunuz

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, eski Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak'ın kendisine açtığı 3 kuruşluk davaya tepki gösterdiği bugünkü yazısında, "Dava konusu ettiğiniz yazımda, size 'FETÖ’cü' demedim. Ama şimdi, sizi destekleyen tüm medya organları, 'Kamalak’a FETÖ’cü diyen' ifadesi ile beni tanımlıyorlar. Hiç önemli değil. İstediklerini söylesinler ama yalan söylüyorsunuz. Yalancılık yapanlarla yol yürüyorsunuz. ETÖ’nün televizyonuna çıktığınızı söyledim. Siz de bunu inkar edemezsiniz" dedi.

"Ama siz ne yapıyorsunuz? 2015 yılında çıktığınız FETÖ’cü kanalda yaptığınız konuşmaları aklamak için 'Akit gazetesi de, FETÖ’cüler lehine yayın yapmıştı' diyerek 17-25 Aralık öncesinden iki tane Akit’in manşeti ile bize karalama getirmeye çalışıyorsunuz. Hodri meydan Mustafa Bey" diyen Karahasanoğlu, devamında şunları kaydetti:

"Ben size Fetullah Gülen’in şahsıma, Akit’e açtığı onlarca ceza davasını, onlarca tazminat davasını. Bank Asya’nın FETÖ elinde iken bana ve gazeteme açtığı onlarca ceza davasını, tazminat davasını. Hem de 3 kuruş falan değil, 100 milyon TL’lik. 500 milyon TL’lik davaları ispat ederim.

Siz de gerçekten FETÖ ile çarpıştınız ise mücadele ettiniz ise size açılan benzer bir davayı gösterin. Tabii ki dava açılmamış olması, tek başına bir şeyleri ispat etmiş olmaz. Ama sizin 'Akit de FETÖ’yü destekliyordu' iftiranızın ne kadar vicdansızca olduğunu gösterir. Biz 17 Aralık’ta uyanmışız. Bunu da inkâr etmiyoruz. Ama siz ne zaman uyandığınızı, hâlâ açıklamadınız, Mustafa Bey. Oğlunuzun uyanıp uyanmadığını hâlâ açıklamadınız. Saadet Partisi Genel Başkanlığı yapmış birisinin oğlunun, İyi Parti’de ne işi olduğunu açıklamadınız. Milli Gazete’de, 'Akit-3 kuruş' yazdırdınız. Başınız göğe erdi mi? Erdi ise cevaplayın: Oğlunuz/avukatınız sizinle aynı partide niye değil?”

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