Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü’nden eski AKP'li Mustafa Yeneroğlu’na: Tüm derdi, milletvekili seçildiği partiden intikam almak

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, AKP’den istifa ederek DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı olan Mustafa Yeneroğlu’nun AKP’ye yönelik eleştirilerine sert bir dille karşı çıktı. “Onun tüm derdi, milletvekili seçildiği partiden intikam almak” diyen Karahasanoğlu, “Seçmenin yüzünü görmeden, kendisini milletvekili seçtiren parti yönetimine nankörlük etmek” dedi.

TIKLAYIN - Mustafa Yeneroğlu: AKP'de siyaset yaparken son 1 yıldır çocuklarımın yüzüne utanmadan bakamıyordum

Karahasanoğlu şunları kaydetti:

"AK Parti'de siyaset yaparken çocuklarımın yüzüne son bir yılda bakamıyordum" diyorsun.

Diyorsun da AK Parti ile uyuşmazlığın 2013 gezi olayları ile başladığına göre kendini gizleyip, AK Parti'den 2015'de milletvekili seçilip.. 2017'de başkanlık sistemi için referandum yapıldıktan sonraki 2018 seçimlerinde de aday olup, her şey ortada iken AK Parti'nin kimlerle mücadele ettiği biliniyor iken.. Gizli saklı hiçbir icraatları yok iken, başındaki genel başkan aynı iken, bir yerlerden işaret fişeği atılır atılmaz, partisinden istifa edip, ama o parti sayesinde milletvekili maaşını almaya devam eden bir milletvekili olarak, çocuklarının yüzüne şimdi bakabiliyor musun, Mustafa bey.

Sadece çocuklarının değil destek verdiğin 'toplumu eşcinsel evliliğe hazırlayan belediye başkanı' ile ittifaka, onu övmeye, onu desteklemeye devam ederken Bayburtlu hemşehrilerinin yüzüne bakabiliyor musun?"

Yazının tamamını okumak için tıklayın.

TIKLAYIN - İmamoğlu: Eşcinsel evliliğe izin verilmesine toplum hazır değil