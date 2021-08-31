Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü'nden "Dosyamda ne varsa hepsi doğrudur" diyen Erdoğan Bayraktar'a: Gol, çoktan kayıtlara geçti, Sayın Bakan

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, “Afedersiniz Sayın Bakan, bu kadar mı öngörüsüzsünüz!” başlıklı bugünkü yazısında bakanların rüşvet aldığı iddiası üzerine yürütülen 17-25 Aralık soruşturmalarında ismi geçen eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın soruşturmalarla ilgili "Dosyamda ne varsa, hem tapeler hem teknik takip doğrudur hem de benim telefon konuşmalarım A’dan Z’ye kadar doğrudur" sözlerini değerlendirdi.

TIKLAYIN - Erdoğan Bayraktar: Dosyamda ne varsa hepsi doğrudur; tapeler, teknik takip, telefon konuşmalarım...

17-25 Aralık soruşturmalarını “FETÖ Emniyet darbesi” olarak niteleyen Karahasanoğlu, soruşturmalarda ismi geçen eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın istifasını ve sonrasında yaptığı açıklamalara yer verdi.

17-25 Aralık operasyonun devlette yanlış giden bazı işleri düzeltme amaçlı yapılan bir operasyon olmadığını yazan Karahasanoğlu, “Tayyip Erdoğan, o tarihte kurulan tezgâhı gördü. Ama Erdoğan’ın yıllarca birlikte yol yürüdüğü Erdoğan Bayraktar gerçek tezgahı göremedi” dedi.

Bayraktar’ın 7 yıl sonra hâlâ bazı imalarda bulunduğunu yazan Karahasanoğlu, konuyla ilgili kendisinden net bir tavır göremediklerini belirterek şöyle devam etti:

"Hatta zaman zaman, ‘Ben bu ülkede, yıllarca bakanlık yaptım’ hatırlatmasında bulunmak için, uç açıklamalara imza attı, AK Parti’ye ve Tayyip Erdoğan’a saldırı amaçlı gibi yorumlanacak göndermelerde bulundu.

Ve 17-25 Aralık’ın 7. yıldönümüne yaklaşırken, yine çarpıtılması mümkün, değişik şekilde gösterileceğini çocuğa sorsanız bilebileceği cümlelerle kendisinden bahsettirdi.”

Eski Bakan Bayraktar soruşturmalarla ilgili son açıklamalarına yer veren Karahasanoğlu, “Siz, o isnatların birer iftira olup olmadığını söyleyin. Hem kendiniz için. Hem de diğer üç bakan için.

İddialar doğru ise, sizinle ilgili bilgiler çarpıtılmadı ise… Sizin hakkınızda, FETÖ’cülerin, ‘Bu çok dürüst bir bakandır’ diye tanım getirmedikleri açık. Bu durumda, tam olarak ne diyorsunuz, açıklasanız ya” diye yazdı.

Konuyla ilgili CHP’li vekillerin açıklamalarına yer veren Karahasanoğlu, şöyle devam etti:

"Erdoğan Bayraktar, bu başlıklarda kastedilenlerin, kendisinin sözlerinin çok ötesinde, çarpıtılmış ifadeler olduğunu istediği kadar söylesin.

‘Aynı röportajda, bakın şunları da söylemişim, bu sözleri sarf eden kişi, Tayyip Erdoğan’ı suçlamış olabilir mi?’ şeklinde istediği kadar savunma yapsın.

Siz, çarpıtılmaya müsait malzemeyi o riyakarla verdikten sonra...

FETÖ’nün uşaklarına, gollük pası attıktan sonra…

İstediğiniz kadar, o röportajdaki ‘Fakat ben, AK Parti’nin içindeyim, üyesiyim’ cümlesini gösterin.’

Gol, çoktan kayıtlara geçti, Sayın Bakan.

Bu sözlerinizi, bir iki mecra dışında hiçbirisi, vermedi zaten."

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