Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü'nden Dilipak'ı ihraç eden Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ne: Onur Kurulu değil, rezalet kurulu; almazsanız, hatırımız kalır

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'ı İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin sözleri nedeniyle ihraç eden Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ne sert bir dille tepi gösterdi.

TGC'nin Onur Kurulu'ndaki Sözcü yazarı Rahmi Turan ile Turhan Günay'a dikkati çekerek, "Onur Kurulu değil rezalet kurulu" diyen Dilipak, "Abdurrahman Dilipak’ın, o cemiyette ne işi var ki? Ve bu kurul, Abdurrahman Dilipak’a, İstanbul Sözleşmesi’ne karşı çıktığı için, cemiyetten ihraç kararı alıyor. Almazsanız, hatırımız kalır" dedi.

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Karahasanoğlu devamında da şunları kaydetti:

Bu ülkenin Başbakan’ına “Analarını bile satarlar” diyerek, annelere küfreden Oktay Ekşi söz konusu olduğunda, bırakın bu küstaha soruşturma açılmasını. Bir de bu Oktay Ekşi’ye kalkan olanlar. Fatih Altaylı, üniversiteli başörtü kızlar için alçakça “Fahişe” hakaretini yaparken, ona kalkan olanlar.. Basın özgürlüğünden bahsedenler şimdi sokaklara çıkıp, “Orospuyum, size ne?” diyenlere “Beden benim değil mi, ister ..., ister ...” diye afiş taşıyacak kadar rezilleşen LGBTİ mensuplarına yönelik eleştirileri sebebi ile, Dilipak’ı kadınlara karşı kötü dil kullanma ile itham ediyorlar.

Karşımızdaki kendisi afişi taşıyor, “Orospu” diye yazıp, ok ile kendisine işaret veriyor. Siz Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak, bunlara sahip çıkıp, 40 yıllık üyenizi ihraç mı ediyorsunuz? Buyrun edin. Ama kabahat, onlarda değil. Kabahat, bunlarla iş kotaran, AK Parti içindeki malum akepelilerde.

Hazırladılar, pişirdiler, sabahtan akşama kadar kadınlar üzerinden para kazan Rahmi Turan’lara da, yemeği afiyetle mideye indirmek kalkmış. Bir hatırlatma daha yapayım.. Bu cemiyet, Basın İlan Kurumu’ndan, bugün dahi yüz binlerce TL yardım alıyor dersem. Ne dersiniz?

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