Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Abdurrahman Dilipak ve Mehmet Reşat Yiğiz'i üyelikten çıkardı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu , Yeni Akit Gazetesi Yazarı Abdurrahman Dilipak ve Batman Çağdaş Gazetesi Muhabiri Mehmet Reşat Yiğiz’in Onur Kurulu'nun görüş ve kararı doğrultusunda üyelikten çıkarılmasına karar verdi.

Üyelikten çıkarma kararı, Yeni Akit Gazetesi Yazarı Abdurrahman Dilipak’ın İstanbul Sözleşmesi’ni savunan kadınları fahişelikle suçlayan yazısı ve daha sonra bu yazıyı savunmak için yazdığı “İnanmamanız gerekmez mi idi?” başlıklı yazısı nedeniyle alındı.

Dilipak, "İnanmanız gerekmez mi idi?" balıklı yazısı nedeniyle üyelikten çıkarıldı

Dilipak’ın “İnanmamanız gerekmez mi idi” başlıklı yazısında “kadınlara yönelik daha önce kullandığı fahişe kelimesinin aslında kadınları değil, LGBT bireylere yönelik yazdığını ifade ettiği, savunma yaparken, nefret söylemini pekiştirdiği” görüldü.

Bu yazılar nedeniyle hakkında disiplin soruşturması açılan Dilipak, TGC Onur Kurulu’na sevk edildi. Onur Kurulu’nun verdiği ihraç kararı, Yönetim Kurulu tarafından kabul edildi.

İhraç kararı, Dilipak’ın yazılarının TGC Tüzüğü’ne, Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne, insan haklarına, kadın haklarına, meslek onur ve saygınlığına aykırı olduğu için alındı.

Gönderdiği fotoğraf AFP muhabirine ait çıkmıştı

Öte yandan TGC Yönetim Kurulu Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’ne başkası tarafından çekildiği saptanan bir fotoğrafı gönderdiği için Batman Çağdaş Gazetesi muhabiri Mehmet Reşat Yiğiz’i de üyelikten çıkardı.

Mehmet Reşat Yiğiz tarafından gönderilen ve ödüle layık görülen fotoğrafın Fransız Haber Ajansı’ndan (AFP) Bülent Kılıç’a ait olduğu tespit edildi.

Yiğiz, bu nedenle hakkında disiplin soruşturması açılarak Onur Kurulu’na sevk edildi. Onur Kurulu’nun Yiğiz hakkında aldığı üyelikten ihraç kararı, TGC Yönetim Kurulu tarafından kabul edildi.

Karar, Mehmet Reşat Yiğiz’in ödül yönetmeliğine, TGC Tüzüğü’ne, Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne, meslek onuruna aykırı davrandığı, meslektaşının emeğini hiçe saydığı ve kamuoyunu yanılttığı gerekçesiyle alındı. Yiğiz, hakkında açılan disiplin soruşturması nedeniyle savunması istendikten sonra TGC’ye istifa dilekçesini göndermişti.

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Her iki gazeteci de TGC Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu’nun oy birliğiyle üyelikten çıkarıldı.